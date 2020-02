Décolleté révélateur! L’ex-petite amie de Maluma a tout montré ci-dessous avec ce vêtement

Le super modèle, Natalia Barulich avait l’air incroyable et trop coquine avec une robe super révélatrice, elle avait l’air impeccable et belle!

6 février 2020

Natalia Barulich C’est l’un des modèles les plus suivis de ces derniers temps, et, en plus d’être belle, cette femme a acquis une renommée grâce à son ancienne relation avec la chanteuse colombienne Maluma.

Natalia Barulich et Maluma

Bien que sa relation avec le beau Maluma Cela n’a pas fonctionné comme nous l’attendions tous, le modèle a réussi à y faire face, et même, il semble plus spectaculaire et plus sûr de lui chaque jour.

Natalia Barulich et Maluma

Natalia Il compte près de 3 millions de followers sur son compte Instagram et pour ses photos chaudes, il pleut de plus en plus chaque jour!

Tout semble indiquer que le modèle et le joueur Neymar ils ont un fort lien d’amitié, eh bien, Natalia Elle ressemblait à une vraie princesse de conte de fées avec une robe super élégante et assistait ainsi à l’anniversaire du Brésilien. Même pas Neymar il se retint et la flatta en la traitant de belle.

La robe avait un grand décolleté qui exposait ses jambes élancées et, dans une vidéo qu’elle a publiée sur son réseau social en bas des escaliers, elle pouvait voir autre chose, OMG!

.