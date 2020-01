Décolleté, robe et jambes ouvertes Camila Cabello a encore fait son truc!

La petite amie de Shawn Mendes est revenue jouer pour montrer ses compétences et lutter contre les “manuels de comportement à l’ancienne”

18 janvier 2020

Plus il se consolide comme une figure importante du monde de la musique, Camila Cabello Il en a profité pour montrer sa personnalité à travers diverses photos publiées sur les réseaux sociaux.

Personne ne doute de sa beauté, car avec sa silhouette parfaite, ses yeux captivants et sa crinière frappante, ce cubano-américain a brisé de nombreux cœurs et est tombé amoureux du chanteur aussi Shawn mendes.

Mais si quelque chose aime Camila C’est pour montrer qu’il n’aime pas suivre toutes les règles mais plutôt le contraire: casser le protocole. C’est pourquoi on voit que les photos de robes à jambes ouvertes et de scènes très câlines en public avec son mec abondent.

Sur la photo que nous apportons aujourd’hui, nous voyons la belle brune avec une combinaison qui est infarctus: décolleté, robe et jambes ouvertes … Donc, sans pitié.

On savait récemment que Camila Il se produira sur la scène des Grammy Awards, où Rosalia, Juanes (avec un hommage au Prince), Demi Lovato, Gwen Stefani, Aerosmith, H.E.R., Lizzo et Tyler The Creator participeront également. Avec quelle surprise nous arrivera-t-il?

