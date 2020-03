Décomposition de la scène Knives Out, histoire des bobsleigh Matterhorn et plus / Film

The Morning Watch est une fonctionnalité récurrente qui met en évidence une poignée de vidéos remarquables provenant du Web. Il peut s’agir d’essais vidéo, de productions faites par des fans, de featurettes, de courts métrages, de croquis hilarants, ou tout ce qui a à voir avec nos films et émissions de télévision préférés.

Dans cette édition, Rian Johnson fournit une ventilation de 23 minutes d’une scène de Couteaux sortis où apparaît la quasi-totalité de la troupe de l’ensemble des étoiles. De plus, jetez un œil à l’histoire de la Bobsleigh Matterhorn, les montagnes russes de longue date qui ont ouvert leurs portes à Disneyland en 1959, et entendre Patrick Stewart répondre aux questions les plus recherchées sur le Web à son sujet.

Tout d’abord, en l’honneur de la sortie finale de Knives Out sur Blu-ray et DVD, le réalisateur Rian Johnson a rencontré Vanity Fair pour fournir une ventilation détaillée d’une scène impliquant presque l’ensemble du casting. C’est la scène où Ransom (Chris Evans) retourne à la maison familiale pour lire le testament de son grand-père et s’y mêle avec toute la famille. Apprenez un tas de détails et d’histoires dans les coulisses de l’ensemble en regardant le tout.

Ensuite, les Matterhorn Bobsleds font partie de Disneyland depuis le 14 juin 1959. Si vous vous êtes déjà posé des questions sur l’histoire des toutes premières montagnes russes en acier, Theme Park History a une nouvelle vidéo qui plonge dans l’origine ou la ainsi que les modifications qui ont été apportées à la balade au cours des 60 dernières années.

Enfin, avec Star Trek: Picard bourdonnant de buzz chaque semaine ces jours-ci, Wired a demandé à Patrick Stewart de s’asseoir pour participer à leur entretien de saisie semi-automatique. Comment Patrick Stewart et Ian McKellen se sont-ils rencontrés? Combien de prix a-t-il gagnés? A-t-il son propre vignoble? Obtenez la réponse à toutes ces questions et plus encore.

Articles sympas du Web: