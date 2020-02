Décorez vos ongles avec les mains et les petits pieds – La nouvelle “Beauty Trend”

La “tendance beauté” qui donne de quoi parler

Les tendances vont et viennent avec chaque jour qui passe, c’est probablement pourquoi il est également connu sous le nom de mode rapide.

Le fait est qu’avec les ongles, les gens font tout leur possible et obtiennent des dessins et des motifs sauvages, et grâce à un salon de beauté connu sous le nom de “Nail Sunny”, d’étranges tendances pour les ongles continuent à apparaître de temps en temps.

Cela peut sembler un peu déroutant en ce moment, mais la plupart d’entre nous ont cinq doigts sur chaque main et orteil. Maintenant, imaginez cinq doigts sur chaque doigt.

Dans un court tutoriel vidéo, la technique fait de vos ongles de petits orteils avec de l’émail rouge sur les minuscules ongles.

Ils ont toujours été connus pour leurs conceptions notoires, mais celui-ci semblait obtenir de nombreuses réponses mitigées de la part des gens. Eh bien, si vous voulez ajouter des doigts à votre ongle, ils le feraient aussi, avec du vernis à ongles pour les faux ongles sur le faux ongle.

Et que pensez-vous de cette nouvelle mode? Partagez avec vos amis cette étrange tendance pour vous amuser.

