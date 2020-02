Découverte des dates de production de She-Hulk | À l’affiche Disney Plus

De nouveaux détails de production ont été révélés par The Illuminerdi à propos de la prochaine série Disney + Marvel, She-Hulk.

La nouvelle série devrait entrer en production en août et devrait durer jusqu’en mars 2021, la série étant filmée à Atlanta. C’est là que la majorité de la nouvelle série Disney + sera fabriquée.

Cette prochaine série Marvel est actuellement en phase de casting préliminaire et Disney cherche à lancer une femme de 30 à 40 ans pour jouer Jennifer Walters alias She-Hulk, qui est la cousine de Bruce Banner.

She-Hulk est écrite par la scénariste lauréate d’un Emmy Jessica Gao, qui a déjà travaillé sur la série à succès, Rick et Morty, mais le script n’est pas encore terminé.

On ne sait pas si Liv Tyler et William Hurt reviendront à leurs rôles de Betty Rose et Thunderbolt Ross, bien qu’il revienne au rôle du prochain film Black Widow.

She-Hulk devrait frapper Disney + en 2021.

