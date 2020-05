Découverte des fossiles du premier dinosaure aquatique connu

Les scientifiques ont longtemps cru que les dinosaures vivaient exclusivement dans des environnements terrestres et que ces géants n’avaient pas la capacité de se déplacer dans l’eau. Cependant, l’analyse des restes récemment découverts d’un spécimen suggère que Le Spinosaurus a peut-être pu nager dans les rivières et les lacs pour attraper des proies. Avec cela, ce serait le premier dinosaure aquatique et terrestre connu, une véritable découverte pour la communauté des chercheurs et des archéologues.

Spinosaurus aegyptiacus est “l’un des dinosaures les plus rares jamais découverts” selon National Geographic. Jusqu’à présent, il n’y avait pas de squelette complet de ce spécimen, mais cela a changé quand une fouille au Maroc a trouvé une queue presque complète du dinosaure. Les fouilles ont été effectuées par Nizar Abrahim, archéologue à l’Université Hassan II de Casablanca, en Afrique.

Des recherches publiées dans la prestigieuse revue Nature ont analysé les restes de Spinosaurus et a découvert que ce dinosaure a utilisé sa queue pour se propulser dans l’eau. La queue “d’une manière unique et inattendue composée de très longues épines neurales” a été recréée à l’aide d’un appareil robotique qui simulait le mouvement du dinosaure. Ils en ont conclu que

“Les résultats sont cohérents avec un certain nombre de caractéristiques adaptées à un mode de vie aquatique et à un régime piscivore qui ont déjà été documentées pour Spinosaurus.”

Cela marque un tournant dans l’étude des dinosaures, car avec cela, le Spinosaurus devient le premier dinosaure aquatique connu. Spinosaurus aegyptiacus vivait il y a environ 95 millions d’années au Crétacé, une période en évolution où divers reptiles avaient développé des capacités de vivre dans des environnements semi-aquatiques.

