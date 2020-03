Découverte d’un synopsis de la série Rogue One Disney +

De nouveaux détails sur la prochaine série préquelle de Rogue One mettant en vedette le capitaine Cassian Andor et K2SO ont été révélés par les Illuminati.

Un nouveau synopsis pour l’émission dit:

«Suit les aventures de l’espion rebelle Cassian Andor pendant les années de formation de la rébellion et avant les événements de Rogue One: A Star Wars Story. Diego Luna reprendra le rôle d’Andor, dont il est originaire dans le film de 2016. Le thriller d’espionnage entraînant explorera des histoires remplies d’espionnage et de missions audacieuses pour redonner espoir à une galaxie sous l’emprise d’un empire impitoyable.

Ce synopsis ne donne aucun détail sur l’intrigue, mais il montre que la série aura un thème “espion”, qui correspond au personnage que nous avons vu dans le film Rogue One.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée pour cette série, bien qu’elle devrait arriver en 2021.

Roger Palmer

