Découvrez à quoi ressemblerait Super Mario Bros. avec un chat

Juste après Mario Day, le jour où Super Mario Bros est célébré dans le monde entier, nous avons reçu une vidéo curieuse, qui nous permet de voir l’attachant Super Mario transformé en un mignon chaton.

La vidéo est intitulée Super Mario Cat Bros, et ce n’est rien de plus qu’une curieuse version féline du célèbre plombier moustachu, qui affronte des Gombas et des tortues cherchant à sauver la princesse, un autre beau chaton. La vidéo a été partagée en ligne par la chaîne YouTube M. TVCow et combine le jeu vidéo populaire avec une histoire de recherche et de sauvetage d’un michi perdu.

Mieux encore, le court métrage présente des performances d’une paire de chats charismatiques, d’une tortue royale et d’un camée de lapin. En outre, la vidéo comprend une animation CGI de certains des éléments les plus caractéristiques de Super Mario, tels que des pièces de monnaie, des tubes verts et les blocs populaires.

En fait, la vidéo n’est pas nouvelle, elle a été initialement publiée en 2018, mais ils l’ont republiée pour célébrer Mario. Bien sûr, après avoir regardé la vidéo, nous voulons un crossover officiel de Mario et Mario Cat. Ou au moins savoir si Mario Cat a réussi à trouver Princess. Voici la vidéo complète:

.