Découvrez Brave Williams et Tobias Truvillion – HITC

Love Dot Com: l’expérience sociale est le dernier ajout aux films rom-com de Netflix.

Le film incarne Brave Williams et Tobias Truvillion en tant que personnages principaux, alors apprenons à connaître les principales stars du film.

La comédie romantique est centrée sur les personnages de Brave et Tobias Shelby Quinn et Greg Jeffries. Shelby est un chef végétalien, tandis que Greg est un développeur d’affaires.

En plus de se concentrer sur leur relation amoureuse compliquée, le film voit également Shelby et les conseils hilarants qu’elle reçoit de ses amis proches.

Alors, qui sont les principales stars du film Brave Williams et Tobias Truvillion?

Rencontrez Brave Williams

Brave Williams est une actrice et chanteuse de Baltimore, Maryland.

Elle a co-fondé le groupe de filles RichGirl qui a plusieurs tubes Billboard, dont des singles comme 24’s et He Aint With Me Now.

Outre sa carrière de chanteuse, Brave a décroché un certain nombre de rôles au cinéma, notamment dans The Start Up en 2013 et dans le téléfilm Bad Dad Rehab en 2016.

Vous pouvez trouver Brave sur Instagram sous la poignée de @bmorebrave. Elle a également un site Web de craquage où vous pouvez suivre tous ses derniers concerts et films.

Rencontrez Tobias Truvillion

Tobias Truvillion est un acteur et mannequin de 44 ans, né dans le Queens, à New York.

Tobias a fait des apparitions dans des émissions de télévision comme Law & Order, Playmaker et Third Watch.

Mais sa carrière d’acteur a vraiment commencé après avoir décroché son concert d’acteur sur le feuilleton One Life to Live d’ABC.

En 2016, l’acteur a interprété le producteur de musique D-Major dans Empire, où il était romantiquement impliqué avec le personnage de Jussie Smollett Jamal.

Vous pouvez suivre Tobias sur Instagram sous le nom de @tobiastruvillion. Dans sa biographie, Tobias révèle qu’il maintient un régime végétalien.

Le duo sur Love Dot Com de Netflix

Brave et Tobias dépeignent les opposés exacts dans le film Netflix. Brave’s Shelby est une jeune chef rebelle qui a pour mission de rénover sa communauté locale.

Greg, cependant, est un développeur établi et prospère passionné par son travail d’entreprise.

Bien sûr, ce qui reste pour Shelby et Greg est de voir s’ils peuvent travailler leurs différences et rester amoureux.

