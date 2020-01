Découvrez ces affiches The Irishman – / Film

L’art des affiches de films est un peu faible de nos jours. Il est révolu le temps de la gloire de l’imagerie bien conçue, remplacée par des têtes flottantes mal photographiées ou des clichés qui se répètent encore et encore et encore. Donc, chaque fois que des affiches vraiment cool apparaissent, c’est excitant. Et dans ce cas, nous avons non pas une mais six nouvelles affiches sympas, toutes pour L’Irlandais. Artistes Tony Stella et Ian Keltie assembler ces demi-douzaines de nouvelles affiches irlandaises, et elles sont assez fantastiques dans tous les domaines. Découvrez-les ci-dessous.

Commençons par mon “moins préféré” du peloton. Ce n’est pas un coup contre cela – c’est super! Mais le reste des affiches est encore mieux. Cela dit, je creuse ici l’élément de temps, car le passage du temps est une grande partie de l’épopée de Martin Scorsese.

J’aime celui la. Il raconte l’une des scènes les plus emblématiques du film – le tueur à gages Frank Sheeran jetant son arme dans la rivière Schuylkill après son premier coup. Cela ressemble aussi un peu à un croisement entre Saul Bass et Mark Rothko.

Plus d’images de pistolet, mais l’arme contraste avec Robert De Niro en tant que Frank Sheeran plus âgé, face à la fin de ses jours.

L’espace négatif ici est particulièrement frappant.

Celui-ci est presque ludique. Vous avez Robert De Niro et Joe Pesci côte à côte, un demi-sourire un peu maladroit sur le visage de De Niro. Et vous avez Jimmy Hoffa d’Al Pacino au-dessus de tout.

J’ai gardé le meilleur pour la fin. J’aime tout à ce sujet – le style, les couleurs, le drapeau américain. Tout. Si Netflix veut aller de l’avant et le vendre sous forme imprimée, je l’achèterai immédiatement.

Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci sont les vedettes de Martin Scorsese L’IRISHMAN, une saga épique du crime organisé dans l’Amérique d’après-guerre racontée à travers les yeux du vétéran de la Seconde Guerre mondiale Frank Sheeran, un arnaqueur et tueur à gages qui a travaillé aux côtés de certaines des figures les plus notoires du 20e siècle. S’étalant sur des décennies, le film relate l’un des plus grands mystères non résolus de l’histoire américaine, la disparition du légendaire patron du syndicat Jimmy Hoffa, et propose un voyage monumental à travers les couloirs cachés du crime organisé: ses rouages ​​internes, ses rivalités et ses liens avec la politique dominante.

