Découvrez ces arrière-plans de films Studio Ghibli gratuits pour vos appels vidéo

Les productions du Studio Ghibli ont été définies par beaucoup comme les films les plus acclamés pas seulement pour leurs histoires inspirantes, mais aussi pour leur excellent travail d’animation cela ne laisse pas de côté le style japonais emblématique, et la profondeur des détails concernant les émotions de ses personnages.

En peu de mots, Ils sont beaux. Les films du Studio Ghibli tels que Chihiro’s Journey, My Neighbour Totoro, Grave of the Fireflies ou Castle in the Sky, et bien d’autres, ne nous laisseront pas mentir à ce sujet. C’est pourquoi c’est une excellente nouvelle que de nombreux espaces créés pour le développement de ces histoires soient déjà disponibles en tant que fonds.

C’est comme ca. Les fans de Hayao Mikazaki et Isao Tkahata, les principaux réalisateurs et fondateurs, pourront télécharger gratuitement des fonds qui font partie de leurs histoires les plus acclamées. De cette façon, pour votre prochain appel vidéo, qu’il soit personnel ou même professionnel, vous pouvez être immergé dans l’univers du Studio Ghibli.

Comme nous savons, la contingence générée par la pandémie de COVID-19, Cela a provoqué l’urgence de mesures prises par les autorités pour atténuer la contagion. Et l’un d’entre eux, sinon le plus important, est que la majorité des citoyens restent à la maison.

De cette façon, certaines personnes ont été mises en quarantaine en raison de la possibilité de travailler à domicile. Et pour maintenir la communication avec l’équipe de travail, un outil extrêmement utile a été les appels vidéo, et certaines plateformes ont la possibilité d’ajouter un fonds pendant le développement de l’appel.

D’où l’importance (et parce que nous sommes simplement fans du Studio Ghibli) de ces fonds pour rendre l’atmosphère un peu plus détendue. Ou, si vous ne pouvez pas les utiliser au travail, vous pouvez le faire lors d’un appel personnel avec vos amis ou votre famille.

Vous pouvez avoir ce fond de 1988 mon voisin Totoro, l’une des productions les plus populaires et qui a jeté les bases du Studio Ghibli dans sa perception en Occident.

Ou ça pourrait être ça La mémoire de Marnie, l’une des dernières productions Studio Ghibli de 2014.

Howl’s Moving Castle était un film de 2004 de Miyazaki lui-même. Et ce fond est spectaculaire de la chapellerie de Sophie.

Arrietty et le monde des diminutifs 2010, a également sa propre expérience.

Pour accéder à ces fonds Studio Ghibli, accédez à ce LIEN. À partir de février 2020, ils ont commencé à atteindre Netflix divers titres du Studio Ghibli. Au total, ces films ont été ajoutés à leur catalogue:

Mon voisin Totoro (déjà disponible)

Le voyage de Chihiro (maintenant disponible)

Château en mouvement de Howl (maintenant disponible)

Princess Mononoke (maintenant disponible)

Pom Poko (maintenant disponible)

Murmures du cœur (disponible maintenant)

Arrietty et le monde de Tiny (maintenant disponible)

Le château dans le ciel (maintenant disponible)

Nausicäa de la vallée du vent (maintenant disponible)

Kiki: livraison à domicile (maintenant disponible)

Ponyo sur la falaise (maintenant disponible)

Le conte de la princesse Kaguya (maintenant disponible)