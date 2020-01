Découvrez ces événements qui seront dans le CDMX liés à la voguing

Ces derniers mois, il y a eu une augmentation du nombre de batailles de voguage ou de salles de bal dans plusieurs espaces du CDMX. Événements où des groupes ou des groupes appelés Casas trouvent un lieu physique et émotionnel sûr pour s’exprimer sur plusieurs canaux.

La mode, la danse, l’art et les droits des personnes LGBTIQ sont des axes suivis par cette culture grandissante qui a contribué à renforcer un secteur de la population, qui ces derniers temps a été violé et vilipendé par des couches plus conservatrices.

Pour le combattre, diverses instances culturelles ont inclus dans sa programmation des événements liés à la voguing.

Les pratiques publiques Vogue du Centre culturel d’Espagne au Mexique, le mini-bal Mestizo du festival radical Mestizo du ministère de la Culture de Mexico, le bal Bright Kiki soutenu par la CONAPRED pour dénoncer la violence de genre; et le programme public de l’exposition Éléments de Vogue. Une étude de cas de performances radicales Le Musée universitaire de Chopo sont quelques exemples que cette sous-culture a commencé à se positionner dans le courant dominant.

Dans le cas de cette dernière enceinte appartenant à l’UNAM, cette exposition d’art contemporain, réalisée en collaboration avec le Centre d’Art le 2 mai de la Communauté de Madrid (CA2M), a été inaugurée avec le Purple Mini Ball, qui a réuni Près d’un millier de personnes entre public et participants.

Cela parle d’une scène de plus en plus populaire, que nous pouvons également vérifier avec des séries télévisées telles que Pose et RuPaul’s Drag Race qui ont le goût d’un public de plus en plus large, quelle que soit leur préférence de genre.

Bien que la fermeture d’Elements of Vogue envisage une dernière salle de bal, encore plus épique que celle inaugurale du musée du peuplier, ce sont les ateliers, les tables de dialogue, le cycle du cinéma et même les présentations de livres qui complètent le but de la expo Créer une communauté

2020 commence avec le cycle du film: Vogue, résistance, danse et cinéma, films sélectionnés en collaboration avec l’UNAM Film Library et projetés au Cinematograph of Poplar.

Le 16 janvier, il commence avec Tongues Untied (1990), un essai documentaire de Marlon T. Riggs sur l’identité afro-américaine et gay qui revendique l’amour entre hommes noirs comme un acte révolutionnaire; précédé du court métrage Father Figure (2019) de Bibi Fadlalla.

Le jeudi 23 se poursuit avec My house name is Ninja (2008) pièce éphémère du réalisateur Guillaume Thomas, suivie de Kiki (2016), un long métrage de Sara Jordenö.

Clôture du mois de janvier avec Climax (2018) du réalisateur français Gaspar Noé vendredi 31.

Ce cycle cinéphile se déroulera tout au long du mois de février, mettant en avant des films tels que l’Australian Strictly Ballroom (1992) le jeudi 6 février et le court métrage mexicain House of Apocalipstick (2015) le jeudi 13 février.

En plus du septième art, ce programme public comprend la présentation du livre: Lyle Ashton Harris: Aujourd’hui, je jugerai qui se produit: des sélections des archives d’Ektachrome ainsi qu’un cycle pédagogique avec des ateliers de: Vogue intermédiaire (5.12 et 19 février) , de la résistance trans et queer contre le système policier (13 février), celle de Drag Queen: notions et politiques scéniques (22 février).

D’autre part, des personnalités de la scène internationale de voguing comme Twiggy Pucci, Jack Mizrahi et le danseur Benji Hart feront partie des activités.

Nous vous invitons à prendre connaissance du panneau d’affichage complet du musée du peuplier sur son site Web.