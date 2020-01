Découvrez ces exercices et dites adieu à jamais à l’énorme double menton. C’est un miracle!

Croyez-le ou non, il y a certains muscles de notre corps qui, même si nous allons au gymnase, ne se réduisent pas facilement, le double menton ou le double menton en est un exemple clair!

19 janvier 2020

Le double menton ou le double menton apparaît généralement lorsque nous prenons du poids ou également en raison de l’affaissement de notre corps. Découvrez comment éliminer cette zone terrible et sans aller au gymnase! (Vous pouvez les faire à la maison ou où que vous soyez)

Visage de Delevingne avec double menton

1. Exercices pour le cou

Asseyez-vous et cherchez une position droite, étirez votre cou autant que possible, comme si vous alliez voir le ciel. Faites-le avec la bouche fermée, vous pouvez voir comment les muscles de votre cou s’étirent progressivement. Plus vous serrez vos lèvres, plus vous ressentirez de pression. Essayez cet exercice au moins 40 fois par jour pendant un mois consécutif et vous remarquerez des changements drastiques.

2. Travailler les muscles du cou

Ceci est un autre exercice très facile, il vous suffit de fermer la bouche et de serrer les dents (comme si vous riiez fort) De cette façon, tous les muscles du cou se resserreront et commenceront à travailler pour se remettre de l’affaissement.

Découvrez ces exercices pour éliminer le double menton

3. Commencez à mâcher de la gomme

Mâchez de la gomme si possible tous les jours, cela vous aidera beaucoup! Pour éviter la carie dentaire ou les problèmes buccaux, essayez de les acheter sans sucre.

Dites adieu à l’affaissement!

Ces exercices sont faciles à faire, si vous avez l’intention de le faire quotidiennement, vous vous y habituerez et vous ne les verrez pas tant comme des exercices que comme de la routine. Rassurez-vous!