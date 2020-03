Découvrez ces nouvelles tendances en boucles totalement idéales pour vos cheveux

Vous devez voir ces beaux arcs pour vos cheveux, sans aucun doute, vous serez toujours aussi belle

21 mars 202020: 12h

Ces nouvelles tendances en arcs vous aideront à mettre en valeur vos beaux cheveux, elles vous donneront également un look décontracté mais avec cette touche d’élégance Vérifiez plus, elles sont certainement merveilleuses!

Des boucles magnifiques pour vos cheveux

Dans le monde de la mode, le style rétro des différents accessoires est très courant, et bien qu’il soit vrai, les petits pains à une étape passée ont fait sensation, car maintenant ils sont revenus avec tout pour les petits pains, les coiffures de fête et les demi-queues.

Des boucles magnifiques pour vos cheveux

Les boucles sont idéales pour tout type de cheveux, que ce soit blond, brun, noir et rouge, c’est-à-dire que la diversité des tissus, des tailles et des couleurs est au goût des filles, il vous suffit de combiner l’arc avec vos cheveux et vous obtiendrez un match parfait.

Des boucles magnifiques pour vos cheveux

Noeud en satin

Ce type d’arc est extra large, idéal pour tout événement ou soirée, dans ce cas, vous attachez simplement une queue et vous aurez l’air spectaculaire, rappelez-vous que l’arc est le principal protagoniste pour mettre en valeur votre beauté.

Noeud bleu marine



Vous pouvez l’utiliser avec une demi-colle décontracturée, c’est-à-dire qu’il utilise une épingle plus facile à mettre. Cependant, la couleur noire est un accessoire exquis, sa manière discrète et non encombrante vous fait ressembler à une beauté latente.

