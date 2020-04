Découvrez cette nouvelle fonctionnalité Joker dans les coulisses

Découvrez cette nouvelle fonctionnalité dans les coulisses de Joker

Près de sept mois se sont écoulés depuis Joker a fait irruption dans les théâtres et époustouflé les critiques et le public, et a décerné à sa star, Joaquin Phoenix, un Academy Award – une époque qui semble très ancienne. Pourtant, les gens ne peuvent toujours pas arrêter d’en parler. Pour ajouter du carburant aux flammes, Warner Bros.a choisi de sortir une featurette dans les coulisses pour donner aux fans encore plus d’informations sur l’un des plus grands succès de l’année dernière. Découvrez la vidéo ci-dessous!

Joker a récolté plus d’un milliard de dollars dans le monde lors de sa première sortie pour devenir le film le plus rentable de tous les temps. Le film est maintenant disponible sur Blu-ray, DVD et numérique, et vous pouvez récupérer votre copie ici!

L’histoire originale et autonome du réalisateur Todd Phillips Joker explore le monde – et selon – Arthur Fleck. Représenté de manière indélébile par Phoenix, Arthur est un homme confronté à la cruauté et au mépris absolu de la société, ainsi qu’à l’indifférence d’un système qui lui permet de passer de la vulnérabilité à la dépravation. Un clown à louer de jour, il s’efforce d’être un comique debout la nuit… mais trouve que la blague semble toujours être sur lui. Il est déconnecté de tout le monde autour de lui, comme en témoigne son rire incontrôlable et inapproprié, qui prend de l’ampleur à mesure qu’il tente de le contenir, l’exposant à davantage de ridicule, voire de violence.

Arthur, qui se consacre à prendre soin de sa mère fragile, recherche toutes les figures paternelles qu’il n’a jamais eues, du riche homme d’affaires Thomas Wayne à l’animateur de télévision Murray Franklin. Pris dans une existence cyclique au bord du précipice de la réalité et de la folie, une mauvaise décision provoque une réaction en chaîne d’escalade, finalement mortelle, d’événements.

Joaquin Phoenix incarne le méchant titulaire avec Zazie Beetz (Deadpool 2), Bill Camp (Moineau rouge, Molly’s Jeu), Frances Conroy (histoire d’horreur américaine), Brett Cullen (Narcos), Glenn Fleshler (Barry), Douglas Hodge (Penny Dreadful), Marc Maron (LUEUR), Josh Pais (Brooklyn sans mère) et Shea Whigham (Premier homme).

Phillips (La gueule de bois trilogie) réalisé à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec Scott Silver (Le combattant), basé sur des personnages de DC. Le film est produit par Phillips et le pilier du MCU Bradley Cooper sous leur bannière Joint Effort, et Emma Tillinger Koskoff. Il est produit par Richard Baratta, Joseph Garner et Bruce Berman.

Joker arrive sur HBO Max lors de son lancement le 27 mai.

