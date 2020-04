Découvrez cette vidéo exclusive de Chris Hemsworth dans les coulisses de «Rescue Mission»

L’instinct de survie est quelque chose d’inhérent aux êtres humains. La peur, par exemple, en fait partie, et donc, nous réagissons presque inconsciemment lorsque nous nous sentons en danger même s’il n’existe pas. (Oui, nous savons que dans l’obscurité, vous avez couru d’une pièce à l’autre lorsque vous entendez un bruit étrange).

Cependant, Que se passe-t-il quand il n’y a pas de peur? Comment survivre aux situations les plus extrêmes quand on a l’habitude d’être proche de la mort? Eh bien, cette question pourrait être résolue Tyler Rake de Rescue Mission (Extraction), un mercenaire engagé pour sauver le fils d’un trafiquant de drogue d’un enlèvement Asiatique.

Il y a des jours La première bande-annonce officielle de la mission de sauvetage est sortie avec Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler, qui doit sortir ce garçon d’une ville qui est verrouillée entre les tirs. et la tâche de centaines d’assassins pour l’éliminer.

Tyler, un homme froid habitué à la mort, doit décider entre survivre ou aider ce garçon vivre aussi longtemps que possible jusqu’à ce que vous puissiez le sauver. La mission de sauvetage est dirigée par Sam Hargrave avec une production de nul autre que Joe et Anthony Russo, dont nous nous souvenons en tant que réalisateurs d’Avengers: Infinity War et Endgame.

Et maintenant, Exclusivement pour sopitas.com, Netflix partage une vidéo des coulisses du tournage et du travail derrière une production massive comme celle-ci. Rescue Mission a été décrit comme un film d’action qui a rehaussé le cadre par rapport à d’autres productions, et aussi, à en juger par ce qui a été vu, un drame très personnel.

Dans cette vidéo Nous pouvons voir le grand nombre d’endroits où cette bande a été filmée, comme le Bangladesh et Mumbai., villes où l’histoire est concentrée. On voit aussi l’incroyable travail de Hemsworth, qui a exécuté presque toutes les chorégraphies d’action du film, ce qui lui donne une touche de réalité que l’on peut voir dans quelques films.

Rescue Mission or Extraction sera disponible dans le catalogue Netflix à partir du 24 avril. Et si vous voulez voir Hemsworth effectuer des sauts dangereux et les combats qui ont lieu tout au long du film (qui sont assez nombreux, croyez-nous), Découvrez cette vidéo exclusive que nous avons pour vous: