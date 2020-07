Netflix: découvrez comment est née la plus grande plateforme de streaming au monde | Instagram

La plate-forme Netflix a réussi faire évoluer le monde du divertissement, mais beaucoup se demandent comment est né la plus grande plate-forme au monde et ici, nous vous donnerons les détails de la façon dont elle a vu le jour.

Annonces :

Netflix est devenu le leader mondial du divertissement en ligne, dépassant plus de 60 millions d’abonnés dans plus de 50 pays à travers le monde et ayant plus de 100 millions d’heures de contenu chaque jour.

Netflix, Inc., a été constituée le 29 août 1997 par Marc Randolph et Reed Hastings; Son histoire commence lorsque Reed Hasting a loué Apollo 13 sur la célèbre chaîne Blockbuster.

Cela peut vous intéresser: Dark: le fan connaît les lieux de la série et fait sensation sur internet

Le rendant quelques jours en retard, il a dû prendre le relais Frais de pénalité de 40 $, Cela vous semble sûrement familier, non?

Cela est sans aucun doute arrivé à des milliers et des milliers de personnes, ce qui est assez ennuyeux de la part de l’entreprise, cependant, c’est ce créé une autre excellente idée.

Hastings se demandait comment les cinéphiles pouvaient prendre plaisir de films loués pendant son temps libre.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

C’est pourquoi, avec deux amis, Reed a créé Netflix, qui se combine avec deux services importantsauparavant indisponible dans les magasins de location de films conventionnels.

Dans ce nouveau projet qu’ils avaient en tête, il n’y avait pas de frais de retard et vous pourriez louer à partir de votre maison.

La choix du nom de l’entreprise était un processus assez compliqué, dans lequel des noms tels que Directpix.com, Replay.com ou Luna.com étaient valorisés.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Tout en décidant du nom définitif de l’entreprise, ils ont décidé de mettre le nom de kibble.com.

Il convient de mentionner que Netflix n’a pas connu un succès aussi rapide car, au début, les clients ils ont payé pour chaque DVD ils ont loué tout comme Blockbuster.

Cependant, Reed a commencé à offrir des abonnements qu’ils autorisaient des loyers immédiats et même ainsi, les clients se plaignaient qu’il s’écoulait beaucoup de temps entre le moment de choisir un film en ligne et le moment de pouvoir en profiter.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

De cette façon, Reed a organisé une réunion avec Blockbuster pour négocier une éventuelle distribution locale et une satisfaction plus rapide envers les commandes des clients.

Malheureusement, la société la plus célèbre de l’époque, Blockbuster, Elle a refusé à ladite négociation et ils les ont rejetés.

Au cours de ses premières années pertes subies et jusqu’à l’année 2003 a enregistré son premier profit avec 6,5 millions de dollars et 272 millions de dollars de chiffre d’affaires.

Vous pouvez également lire: The Kissing Stand 2, enfin la bande-annonce a été révélée

C’est ainsi que Netflix a capitalisé sur le succès du DVD et son expansion rapide dans les foyers américains, intégrant potentiel d’Internet et du commerce électronique.

Dans le 2013 ils ont d’abord publié un série produite par eux-mêmes, avec le nom de Château de cartes, qui a remporté un franc succès sur la plateforme, a été nominé 9 fois aux Emmy Awards et ses utilisateurs passeraient à 40 millions.

Aujourd’hui, Netflix continue de produire un beaucoup de films et séries Ils ne sont diffusés que sur la plateforme, ils sont également présents dans presque tous les pays du monde.