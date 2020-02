Découvrez comment faire un baume au raisin pour avoir des lèvres provocantes et pleines

Découvrez comment avec ce remède naturel, vous pouvez améliorer la peau des lèvres.

29 février 2020

Les raisins ont de nombreuses propriétés bénéfiques à la fois pour notre organisme interne et pour une utilisation externe sur nos lèvres, car ce fruit contient une teneur élevée en antioxydants, ainsi que des vitamines C, de la provitamine A et des vitamines du groupe B.

Comme si cela ne suffisait pas, les raisins contiennent également de riches quantités d’acides organiques qui favorisent la peau des lèvres, comme l’acide tartrique, l’acide citrique et l’acide malique.

En contenant des antioxydants, les raisins aident à la régénération naturelle des cellules de la peau et ralentissent ainsi le vieillissement prématuré des cellules en fournissant un effet anti-vieillissement.

Comment préparer un baume de raisin pour les lèvres sèches

Ingrédients:

Raisins frais

Ce baume à lèvres est très facile à préparer à la maison et il est recommandé de l’utiliser sur les lèvres sèches et gercées.

Pour commencer avec ce baume simple il faut enlever la peau et les pépins du raisin, puis on utilisera la pulpe comme baume à lèvres. Il est conseillé de faire ce traitement au moins 3 fois par jour. Vous remarquerez à quel point la peau de nos lèvres paraîtra plus saine.