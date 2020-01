Découvrez comment les bandes-annonces de films sont créées / Film

De nos jours, vous passez environ les premières minutes de votre expérience de cinéma à regarder des publicités pour des matelas, des cabinets dentaires, une chirurgie oculaire au laser ou Subway. Mais le reste du pré-show est rempli d’au moins une demi-douzaine Bandes annonces. Bien que nous ayons établi qu’il y a beaucoup de tropes dans les bandes-annonces de films à surveiller, chacun a une histoire sur laquelle il essaie de vous vendre. Cependant, le type de bande-annonce que vous obtenez dépend de la façon dont les services marketing et les agences de publicité voient la meilleure façon de commercialiser votre film. Et cela nous amène à la création des bandes-annonces.

Comment les bandes-annonces de films sont créées

Jessica Fox est directeur de création chez Mark Woolen & Associates, une agence de publicité spécialisée dans le marketing cinématographique et le montage de bandes-annonces Et elle a pris le temps de s’asseoir avec Vanity Fair pour passer par les étapes de la création d’une bande-annonce de film à succès. Cela inclut la collaboration avec des cinéastes, des studios et des agences de création, en passant par des tests d’audience et en déterminant la meilleure façon de présenter un film à un public tout en représentant fidèlement le style du film.

Si vous parlez à Mark Woolen lui-même, comme le faisait IndieWire il n’y a pas si longtemps, voici ce qu’il a à dire sur leur travail:

“Je ne sais pas ce qu’est le marketing. J’essaie de représenter le film. Les cinéastes viennent à nous dans un endroit vulnérable. Parfois, nous sommes les premiers yeux à voir le premier film grossier sur lequel ils travaillent depuis des années. Nous sommes chargés de le présenter au monde. Leurs carrières et beaucoup d’argent sont investis dans la façon dont il est reçu. Nous avons la responsabilité de faire ce qu’il faut du mieux que nous pouvons. »

Mark Woolen et son entreprise ont été chargés de créer des bandes-annonces de films plus difficiles à vendre tels que Clair de lune, Black Swan, 12 Years a Slave, Birdman, The Social Network, The Farewell, et Une vie cachée. Rendre tous ces films attrayants pour le grand public n’est pas facile, et c’est pourquoi cela vaut la peine de les écouter quand il s’agit d’apprendre comment les bandes-annonces de films réussies sont créées

