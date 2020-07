découvrez comment nettoyer correctement les crevettes en 4 étapes.

Les crevettes sont l’un des aliments préférés des amateurs de cuisine marine, en raison de leur polyvalence et de leur grande saveur, cependant, il est extrêmement important de les nettoyer correctement pour éviter les allergies et les problèmes digestifs.

Crevettes propres

En raison de ce qui précède, aujourd’hui, nous vous apprendrons étape par étape comment nettoyer les crevettes correctement et de manière appropriée, afin que vous puissiez profiter d’un délicieux déjeuner ou dîner sans passer un mauvais moment.

Comment nettoyer les crevettes?

La première chose que vous devez faire est de retirer la tête, pour cela, prenez-la doucement avec une main sur le corps et avec l’autre, retirez la tête.

Ensuite, retirez la coque, cela peut être fait à l’aide de vos ongles mais essayez de ne pas trop les abîmer ou de laisser des traces de la coque.

Lavez-le avec beaucoup d’eau froide et avec un couteau bien aiguisé, procédez à une coupe dans la partie supérieure des crevettes.

Ensuite, à l’aide de vos doigts et d’un peu d’eau froide, retirez doucement les intestins des crevettes (la bande noire) et le tour est joué.

Crevettes propres

Remarque: N’oubliez pas que les fruits de mer sont très délicats, essayez donc toujours de les acheter dans des endroits où ils sont vendus frais et respectez toutes les règles d’hygiène.