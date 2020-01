Découvrez comment paraître plus jeune avec ces teintures capillaires!

L’âge est quelque chose qui ne peut pas être caché, mais si nous pouvons retarder les effets de ces années que nous avons dans notre physique, avec quelque chose d’aussi pratique que la façon dont nous peignons nos cheveux.

21 janvier 202010: 18 h

Bien que nous connaissions les secrets du maquillage qui restent vieux, la base qui nous aide à paraître beaucoup plus jeune est les cheveux. Savoir sélectionner le bon colorant aidera à éliminer 5 à 10 ans.

Teintures pour paraître plus jeune

Il existe une combinaison de tons qui vous aident à rajeunir immédiatement, de sorte que vous apprenez à recréer vos cheveux et dites que 40 est le nouveau 20.

Commençons!

Candy

Ce ton est parfait pour les femmes bronzées, car les reflets caramel apportent chaleur et délicatesse sur le visage. Avec ce colorant, vous aurez l’air plus jeune et plus frais.

Faits saillants ensoleillés

Ce colorant est un mélange de couleurs blond cuivré et blond cendré qui, une fois appliqué sur la tête, vous devrez le répartir dans vos cheveux afin que les tons plus clairs soient proches du visage.

