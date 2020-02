Découvrez comment prendre soin de vos extensions de cils correctement, elles sont toujours belles!

Les extensions de cils sont de petites fibres qui collent très étroitement sur les cils naturels pour augmenter leur volume ou leur taille. Il existe deux techniques pour placer ces extensions.

La première technique est la japonaise, qui consiste à insérer 1 petite extension artificielle pour chaque cheveu naturel, créant ainsi un aspect plus naturel et la seconde technique est la russe, dans laquelle ils placent 3 à 2 extensions pour chaque cil naturel créant un résultat plus épais.

Comment prendre soin des extensions de cils

Après avoir placé les cils, vous devez éviter de mouiller la paupière pendant au moins 24 heures, afin que la colle sèche et adhère bien.

Vous devez éviter d’appliquer du mascara, il est probable que vous puissiez les déplacer de leur emplacement d’origine, d’autre part, vous pouvez également appliquer de l’ombre ou un revêtement d’eau.

Vous ne pouvez en aucun cas utiliser n’importe quel type de démaquillant, vous ne pouvez utiliser que de l’eau micellaire et vous devez éviter de vous graver complètement les yeux.

Peignez les cils au moins une fois par jour à travers la partie supérieure de la paupière, dans un mouvement doux de l’intérieur vers l’extérieur, en faisant très attention à ne pas déplacer les extensions.

Sur le côté avec les extensions de cils, vous pouvez vous baigner normalement, nager et même aller à la plage sans aucun problème.