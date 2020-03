L’eau d’avoine, en plus d’être une délicieuse céréale, vous aidera à perdre les kilos en trop qui vous dérangent tant. Ne lui donnez pas plus de tours et allez-y et essayez-le!

La farine d’avoine a une teneur élevée et importante en nutriments nécessaires à notre santé, si vous voulez perdre du poids naturellement, vous devez mélanger la farine d’avoine avec du citron. Ces deux éléments vous aideront naturellement à réguler le sucre et les graisses de votre corps.

Découvrez comment préparer une délicieuse farine d’avoine pour perdre des kilos et être à votre poids idéal

De même, la farine d’avoine et le citron vous aideront à digérer plus facilement vos repas, apportant un grand soutien à la voie intestinale.

L’un des nombreux avantages de ce remède est que lorsque vous avez fini de le manger, il ne vous affamera pas car son absorption est lente.

Ce dont vous aurez besoin:

1 tasse de gruau

Jus de 3 citrons

4 tasses d’eau

Le miel

Pas à pas:

Dans une casserole, versez l’eau et laissez-la sur le feu, et avant qu’elle ne commence à bouillir, éteignez le poêle et laissez la tasse de flocons d’avoine reposer dans l’eau pendant deux minutes. Après le temps, vous devez ajouter l’avoine et les autres ingrédients (sans le jus des citrons ou du miel) dans le mélangeur pendant environ cinq minutes, vous verrez comment sa texture devient homogène.

Vous pouvez attendre qu’il refroidisse un peu ou même le réfrigérer et lorsque vous allez vous servir dans un verre, vous ajouterez le jus des citrons, du miel ou un édulcorant pour remuer et profiter de la boisson.