Découvrez d’autres looks pour les oiseaux des proies de Jurnee Smollett-Bell

Le nouveau concept artistique Birds of Prey révèle des looks différents pour Black Canary de Jurnee Smollett-Bell.

Black Canary a eu sa juste part d’apparitions en direct au fil des ans, en particulier sur le Arrowverse. Birds of Prey était la première fois que Black Canary apparaissait sur grand écran, joué par Jurnee Smollett-Bell. Il n’est pas clair si nous continuerons à voir des histoires des personnages qui ont été introduits dans Birds of Prey, mais Black Canary était un favori des fans pour beaucoup.

À la fin de Birds of Prey, nous pouvons enfin voir Black Canary utiliser ses pouvoirs, c’est pourquoi beaucoup veulent la revoir. Nous avons également vu un nouveau look pour elle à la fin du film. L’artiste concepteur de costumes Greg Hopwood a partagé des looks différents pour Black Canary de Jurnee Smollett-Bell qui ont été considérés. Vous pouvez voir les différents looks ci-dessous.

Quel look Black Canary est votre préféré? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de Birds of Prey:

«Vous avez déjà entendu parler du flic, de l’oiseau chanteur, du psychopathe et de la princesse mafia? Birds of Prey (Et l’émancipation fantastique de One Harley Quinn) est un conte tordu raconté par Harley elle-même, comme seul Harley peut le dire. Lorsque le méchant le plus néfaste de Gotham, Roman Sionis, et son bras droit zélé, Zsasz, ont visé une jeune fille prénommée Cass, la ville est bouleversée à sa recherche. Les chemins de Harley, Huntress, Black Canary et Renee Montoya entrent en collision, et le quatuor improbable n’a d’autre choix que de faire équipe pour abattre Roman. “

Réalisé par Cathy Yan à partir d’un scénario écrit par l’écrivain Bumblebee Christina Hodson, Birds of Prey met en vedette Mary Elizabeth Winstead comme chasseresse, Jurnee Smollett-Bell comme Black Canary, Ella Jay Basco comme Cassandra Cain, Rosie Perez comme Renee Montoya, Chris Messina comme Victor Zsasz , Ewan McGregor comme Black Mask et Margot Robbie comme Harley Quinn. Ali Wong, Robert Catrini et Michael Masini ont également été interprétés dans des rôles non divulgués.

Birds of Prey est maintenant disponible sur Digital HD et sortira sur 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD le 12 mai 2020.

Source: Instagram