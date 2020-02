Découvrez David Corenswet en tant que remplacement de Superman par Henry Cavill dans une nouvelle photo

David Corenswet revêt le costume de Superman de Christopher Reeves alors qu’il remplace Henry Cavill dans cette nouvelle œuvre incroyable.

En l’absence de nouvelles récentes sur la question de savoir si Henry Cavill reverra jamais le costume de Superman dans DC Extended Universe, les fans ont décidé de refondre le rôle avec certaines de leurs stars préférées. Une nouvelle pièce impressionnante d’images de fan art La star du politicien David Corenswet en tant que Superman avec une version mise à jour du costume porté par Christopher Reeve. Instantanément, il est clair de voir pourquoi l’artiste a choisi David Corenswet comme choix pour Superman dans le DCEU.

L’artiste numérique «multiperplex» a expliqué que David Corenswet serait un acteur parfait pour remplacer Henry Cavill en tant que Man of Steel du DCEU après avoir précédemment exprimé son intérêt pour jouer Superman aux côtés de sa ressemblance étrange avec le personnage. Le costume porté dans l’œuvre de David Corenswet en tant que Superman a quelques détails de plus que la version originale de Christopher Reeve, avec un contour autour du symbole sur sa poitrine et ses épaules. Jetez un œil au fan art de David Corenswet en tant que successeur de Superman d’Henry Cavill ci-dessous.

Que pensez-vous de l’œuvre d’art mettant en vedette David Corenswet? Souhaitez-vous voir David Corenswet remplacer Henry Cavill en tant que Superman? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires!

Le Superman d’Henry Cavill a été vu pour la dernière fois dans Justice League. Voici le synopsis officiel du film:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte altruiste de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est maintenant disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant David Corenswet, Henry Cavill, Superman et le reste des héros de la Justice League.

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l’équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé “Aqualad”.

“Aqualad” explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale soudée s’est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l’arrivée d’un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant que Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l’équipe originale réunie pour l’action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l’écran sous forme d’action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour “Aqualad” en cliquant sur “Suivant”.

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s’entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s’occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d’anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l’arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu’enfants de Deathstroke, Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC