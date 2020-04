Découvrez DualSense, le tout nouveau contrôleur pour la PS5 – .

Sony a dévoilé la conception de son nouveau contrôleur PS5 mardi après-midi.

Le DualSense s’appuie sur la conception du DualShock 4 de la PS4, mais a plusieurs changements notables qui étaient nécessaires pour incorporer certaines des nouvelles fonctionnalités.

Ces fonctionnalités incluent un retour haptique, des déclencheurs adaptatifs et une barre lumineuse que vous pouvez réellement voir.

Moins d’un mois après que Sony nous ait présenté l’architecture du système de la PlayStation 5, le vice-président principal de la planification et de la gestion de la plateforme, Hideaki Nishino, nous a donné un premier aperçu du contrôleur qui sera livré avec la nouvelle console. Le tout nouveau contrôleur sans fil DualSense a une conception radicalement différente de celle des contrôleurs DualShock qui sont arrivés aux côtés de la PS2, PS3 et PS4. Nishino dit que Sony se prépare à livrer le DualSense aux développeurs, mais qu’il voulait d’abord donner un aperçu à la communauté PlayStation.

C’est la première fois que nous voyons le DualSense, mais nous connaissions déjà certaines de ses principales caractéristiques. Par exemple, le DualSense sans fil sera le premier contrôleur PlayStation à avoir un retour haptique, “qui ajoute une variété de sensations puissantes que vous ressentirez lorsque vous jouerez”. Des déclencheurs adaptatifs ont également été incorporés dans les boutons L2 et R2, de sorte que vous ressentirez la tension lorsque vous poussez vers le bas, par exemple, pour dessiner un arc pour tirer une flèche sur un ennemi.

Afin d’inclure tout ce qu’elle voulait, l’équipe de conception a dû changer l’angle des déclencheurs de la main et apporter des modifications subtiles à la poignée. Le DualSense est un DualShock 4 amélioré dans son cœur, mais il y avait certains changements qui devaient être apportés afin d’amener le contrôleur dans la prochaine génération.

Le bouton Partager a également été remplacé par un nouveau bouton Créer, mais Sony n’était pas disposé à partager les détails de la différence entre ce bouton et l’ancien. Le DualSense dispose également d’un réseau de microphones intégré pour que vous puissiez parler à vos amis sans casque. Comme le note Sony, cela est plus utile pour les conversations courtes que pour les longues correspondances, mais c’est un excellent moyen de communiquer rapidement sans chercher votre casque.

En ce qui concerne le schéma de couleurs, Sony est connu pour utiliser une seule couleur pour ses contrôleurs de base, comme il l’a fait avec la PS2, la PS3 et la PS4, mais a opté pour une approche à deux tons avec le DualSense de la PlayStation 5. La barre lumineuse a également été déplacée sur les côtés du pavé tactile, de sorte que vous pouvez réellement la voir lorsque vous jouez.

Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, a également offert ses deux cents sur le contrôleur:

DualSense marque un changement radical par rapport à nos offres de contrôleurs précédentes et capture à quel point nous sommes convaincus de faire un saut générationnel avec PS5. Le nouveau contrôleur, ainsi que les nombreuses fonctionnalités innovantes de la PS5, seront transformateurs pour les jeux – poursuivant notre mission sur PlayStation pour repousser les limites du jeu, maintenant et à l’avenir. À la communauté PlayStation, je tiens vraiment à vous remercier d’avoir partagé ce voyage passionnant avec nous alors que nous nous dirigeons vers le lancement de la PS5 dans les vacances 2020. Nous sommes impatients de partager plus d’informations sur la PS5, y compris la conception de la console, dans les mois à venir.

Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur le contrôleur DualSense, et Sony n’a pas encore montré à quoi ressemble la PS5, mais avec aussi silencieux que Sony au cours des derniers mois, nous prendrons ce que nous pouvons obtenir.

