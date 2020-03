Découvrez exclusivement les coulisses de «Spenser Confidential»

À la mi-février, nous avons reçu – ce qui est déjà une tradition – le panneau d’affichage des titres qui arrivent sur Netflix en un mois. Nous avons été surpris par l’arrivée du Studio Ghibli et les nouvelles saisons de séries comme Ozark et Elite, mais aussi Productions originales telles que Spenser Confidential.

Et pour mars, ces premières sont entendues au rythme de Marky Mark, ou déjà connu sous le nom de Mark Wahlberg, qui incarne aux côtés de Winston Duke le film Spenser Confidential, peut-être l’une des versions originales les plus fortes de Netflix du premier semestre 2020.

Spenser Confidential de Peter Berg nous présente Spenser, une expoliation qui vient de sortir de prison Après avoir causé des problèmes, ne les résolvez pas comme vous le devriez. Avant de quitter Boston et de laisser derrière lui tout son passé chaotique, il décide d’aider son ancien coach avec un gars nommé Hawk, un combattant du MMA … et c’est à partir de ce moment, que ensemble, ils commencent à enquêter sur la mort surprenante de deux anciens collèges Spenser.

Il s’agit de une comédie d’action basée sur une petite partie de l’univers littéraire d’Ace Atkins, en particulier le deuxième épisode intitulé Wonderland (d’abord Lullaby puis Cheap Shot) de Robert B. Parker.

Spencer Confidential est le premier film de Mark Wahlberg avec Netflix, rejoindre une liste déjà longue d’acteurs et d’actrices (de la liste Hollywood A) qui ont travaillé directement avec la plate-forme en tant que Ryan Reynolds, Will Smith, Anne Hathaway, Robert De Niro, Sandra Bullock, Timothée Chalamet, Joel Edgerton, etc. . C’est aussi le cas de Winston Duke, qui donne vie à Hawk. Duke est connu pour son travail sur nous de Jordan Peele.

Spenser Confidential est maintenant disponible sur la plate-forme Netflix (première le vendredi 6 mars). Ici, nous vous laissons exclusif à sopitas.com sur dans les coulisses de Spenser Confidential avec Mark Wahlberg: