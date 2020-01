Découvrez Henry Cavill de Justice League avec Kingdom Come Superman Look

La star de la Justice League Henry Cavill obtient le look Kingdom Come Superman dans un nouveau concept qui imagine l’acteur comme une version plus ancienne de l’icône de DC Comics.

L’incertitude pleut dans l’air alors que les fans se demandent si la star de la Justice League, Henry Cavill, reprendra son rôle de Superman dans un avenir proche. Malheureusement, Henry Cavill n’a pas eu l’occasion de jouer à Superman depuis le film Justice League qui est sorti en salles en 2017 et fait parler de la ville depuis quelques mois en raison de la popularité croissante du mouvement «#ReleaseTheSnyderCut». Bien que nous ne verrions probablement pas Henry Cavill comme Superman de sitôt, nous pouvons facilement spéculer sur le moment où il pourrait revenir au rôle qui a amené l’acteur britannique à la célébrité.

Les fans espéraient voir la star de la Justice League, Henry Cavill, jouer le rôle de Superman dans un film Kingdom Come en action, ce qui serait en fait un moyen idéal pour initier le public à une version plus ancienne du personnage. Cela pourrait également être un moyen brillant de ramener Henry Cavill dans le rôle de Superman et même de reconnaître la longue attente entre sa dernière apparition dans Justice League. Cependant, nous ne pouvons que spéculer sur la suite du Superman d’Henry Cavill, mais l’artiste numérique Skull101ify sait exactement quoi faire avec la star de la Justice League. L’artiste est allé sur Instagram pour partager cette œuvre d’art cool qui dépeint Henry Cavill âgé comme la version Kingdom Come de Superman. Vous pouvez consulter l’illustration avec Henry Cavill ci-dessous.

Le fan art dépeint Henry Cavill en train de balancer quelques rides, montrant qu’il a vieilli depuis son apparition dans Batman v Superman de Zack Snyder: L’aube de la justice, d’où provient l’image originale. Aussi excitant que ce serait de voir la star de la Justice League Henry Cavill jouer le rôle d’un Superman plus âgé, rien n’indique quelle est la prochaine étape pour l’acteur britannique. Alors que DC procède à un remaniement pour déterminer la prochaine étape, des personnages de la Justice League comme Cyborg et Superman ont été mis à l’écart. Cependant, tout espoir n’est pas perdu, car Henry Cavill a maintenu qu’il était toujours intéressé à rejouer l’Homme d’Acier.

Voici le synopsis officiel de Zack Snyder’s Justice League:

Alimenté par sa foi rétablie en l’humanité et inspiré par l’acte désintéressé de Superman, Bruce Wayne demande l’aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour faire face à cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Réalisé par Zack Snyder, les stars de Justice League Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller, Jason Momoa, Ray Fisher, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K.Simmons et Ciarán Hinds.

Justice League est désormais disponible sur Blu-Ray, DVD et Digital HD. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Henry Cavill, Superman et le reste des héros de la Justice League.

Source: Skull101ify

«The Witcher» de Henry Cavill présente sa nouvelle affiche et ses premières photos

Netflix a publié une toute nouvelle affiche pour la série Henry Cavill The Witcher ainsi qu’une flopée de photos de premier regard.

Une superbe affiche pour la prochaine série Netflix The Witcher a fait ses débuts ce matin, avec Henry Cavill dans le rôle de Geralt de Rivia. En outre, Netflix a également laissé tomber les premières photos officielles d’Anya Cholatra en tant que Yennefer et Freya Allan en tant que Ciri ainsi que deux autres photos qui offrent aux fans un nouveau regard sur Geralt.

Vous pouvez consulter l’affiche ci-dessous et les nouvelles photos dans la galerie en cliquant sur “Suivant”.

Basé sur la série fantastique de romans et d’histoires courtes d’Andrzej Sapkowski, The Witcher de Netflix suivra le tueur de monstres à louer nommé Geralt of Rivia (Henry Cavill). Le showrunner Lauren S. Hissrich sera également producteur exécutif de la série tandis qu’Alik Sakharov, Alex Garcia Lopez et Charlotte Brändström seront à bord en tant que réalisateurs pour la première saison de huit épisodes.

Voici le synopsis officiel de The Witcher:

Basé sur la série fantastique la plus vendue, The Witcher est une histoire épique du destin et de la famille. Geralt de Rivia, un chasseur de monstres solitaire, peine à trouver sa place dans un monde où les gens se révèlent souvent plus méchants que les bêtes. Mais lorsque le destin le précipite vers une puissante sorcière et une jeune princesse au secret dangereux, les trois doivent apprendre à naviguer ensemble sur le continent de plus en plus volatil.

The Witcher stars Henry Cavill comme Geralt of Rivia, Freya Allan as Ciri, Anya Chalotra as Yennefer, Jodhi May as Queen Calanthe, Bjorn Hlynur Haraldsson as Eist, Adam Levy as Mousesack, MyAnna Buring as Aretuza, and Millie Brady as Princess Renfri, with Mimi Ndiweni et Therica Wilson-Read en tant que sorcières novices.

The Witcher sera disponible sur Netflix à la fin de 2019. Restez à l’écoute pour les dernières mises à jour sur la prochaine série Netflix.