Découvrez Henry Cavill en remplacement de James Bond de Daniel Craig dans une nouvelle photo

De nouvelles illustrations imaginent l’acteur Superman Henry Cavill remplaçant Daniel Craig en tant qu’agent emblématique du MI6 James Bond.

Le temps de Daniel Craig en tant que James Bond touche à sa fin avec No Time To Die, qui sortira en salles en avril. Alors que la réception de ses films sur James Bond est mitigée, Daniel Craig joue 007 depuis quatorze ans et sera sans aucun doute difficile à remplacer. Certains, cependant, veulent voir l’acteur de Superman Henry Cavill succéder à Daniel Craig en tant que James Bond.

Henry Cavill lui-même n’est pas étranger à jouer aux superspies, car il a interprété l’un des personnages principaux du film d’espionnage The Man From U.N.C.L.E. du réalisateur Guy Ritchie Plus récemment, cependant, Henry Cavill a joué l’agent de la CIA, August Walker, dans le film 2018 Mission: Impossible – Fallout. Alors qu’Henry Cavill est indéniablement occupé par son rôle de Geralt de Rivia dans The Witcher, certains aimeraient clairement voir l’acteur jouer un autre rôle d’espionnage, et cette œuvre de l’artiste numérique “spdrmnkyxxiii” montre pourquoi il pourrait être l’homme parfait pour remplacer Daniel Craig comme James Bond. Vous pouvez consulter le fan art de Henry Cavill en tant que James Bond ci-dessous.

Que pensez-vous tous de cette œuvre d’Henry Cavill en tant que James Bond? L’acteur de Superman remplacerait-il Daniel Craig? Sound-off dans la section commentaires!

Voici le synopsis officiel du dernier film de James Bond de Daniel Craig, No Time to Die:

Bond a quitté le service actif et jouit d’une vie tranquille en Jamaïque. Sa paix est de courte durée lorsque son vieil ami Felix Leiter de la CIA arrive pour demander de l’aide. La mission de sauver un scientifique kidnappé s’avère être beaucoup plus perfide que prévu, conduisant Bond sur la piste d’un mystérieux méchant armé d’une nouvelle technologie dangereuse.

Réalisé par Cary Joji Fukunaga à partir d’un scénario co-écrit par Neal Purvis & Robert Wade et Phoebe Waller-Bridge, No Time to Die stars Daniel Craig, Ralph Fiennes, Naomie Harris, Ben Whishaw, Lea Seydoux, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Rami Malek, Ana de Armas, Lashana Lynch, Billy Magnussen, David Dencik et Dali Benssalah.

No Time To Die sortira dans les salles le 8 avril 2020. Restez à l’écoute pour les dernières nouvelles concernant Henry Cavill, Daniel Craig et la franchise James Bond.

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Vous pouvez démarrer la galerie de nouvelles affiches en cliquant sur "Suivant".

Laquelle de ces affiches Doom Patrol est votre préférée? Êtes-vous impatient de voir ce que le casting apporte à ces rôles?

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

“Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.