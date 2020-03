Découvrez ici la bande-annonce finale de ‘Black Widow’ avec Scarlett Johansson

Marvel est en train de se restructurer, après l’énorme événement qu’était Avengers: Fin de partie, où nous avons vu l’adieu de certains des super-héros qui nous accompagnaient depuis près d’une décennie. Bien qu’il y ait eu des fins tout à fait dignes comme Iron Man et Captain America, Nous avons eu un goût amer sachant que Black Widow a été sacrifiée par toute l’équipe afin qu’ils puissent finir une fois pour toutes avec le mal Thanos – Ce n’est pas un spoiler, cela fait presque un an que le film est sorti.

Cependant, et pour les fans de Natasha Romanoff, il a été annoncé qu’il était en production une bande solo de ce personnage réalisé par Cate Shortland –Et évidemment avec Scarlett Johansson– Quoi Il nous raconterait les origines de cette femme et comment il a fini par se battre côte à côte avec les héros les plus importants de la galaxie. On savait peu de choses sur ce film, l’un des plus attendus par les fans de Marvel comme Black Widow est l’une des super-héroïnes les plus aimées de tous, et compte-gouttes, nous publions quelques détails avec de petits teasers et remorques.

Ce 9 mars, Marvel a sorti une autre bande-annonce de Black Widow, et dans ce nouveau look final, nous pouvons réaliser ce que sera ce film. L’histoire se centre juste après tout ce qui s’est passé dans Captain America: guerre civile, Nastaha avec Romanoff s’enfuyant à la suite des accords de Sokovia. Comme il le dit à l’avance, avant de rejoindre les Avengers, de nombreux ennemis dangereux ont été créés et après avoir affronté Loki et Ultron, il doit retourner à son lieu d’origine et mettre fin à ces fantômes du passé.

Vous découvrirez également qu’ils sont manipulant le reste des veuves noires de la salle rouge – organisation qui l’a formée –. Par conséquent, elle et le reste de sa famille devraient retourner là où tout a commencé pour les empêcher de continuer à faire de même avec plus de gens. C’est alors qu’il se retrouve face à face avec les méchants Taskmaster, qui est derrière tout cet énorme plan et cherche à ce que Natasha le rejoigne.

Nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, rappelez-vous que Scarlett Johansson reviendra au grand écran en tant que Black Widow le 1er mai. Pendant ce temps, Prenez la bande-annonce finale du film ci-dessous: