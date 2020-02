Découvrez Kristen Wiig comme guépard pour la «Wonder Woman 1984» de Gal Gadot

Une nouvelle œuvre inspirée de Wonder Woman 1984 de Gal Gadot montre Barbara Ann Minerva de Kristen Wiig dans sa forme finale de guépard.

L’année dernière, Warner Bros.a publié une bande-annonce officielle de Wonder Woman 1984 de Gal Gadot, donnant aux fans un premier aperçu de la version de Kristen Wiig de Barbara Ann Minerva, alias Cheetah. Cependant, les fans ont été déçus de voir que la bande-annonce ne se concentrait pas sur le guépard de Kristen Wiig, car elle mettait en lumière le deuxième personnage du film, Maxwell Lord de Pedro Pascal. De plus, la bande-annonce n’a pas montré Kristen Wiig dans sa forme finale de guépard. Cela n’a pas empêché certains d’imaginer à quoi pourrait ressembler Kisten Wiig dans sa forme finale de guépard pour le film Gal Gadot.

Sur Instagram, l’artiste numérique ihasankazi a imaginé à quoi pourrait ressembler la version finale de Kristen Wiig de Cheetah dans Wonder Woman de Gal Gadot 1984. Vous pouvez voir l’illustration complète de Kristen Wiig sous le nom de Cheetah ci-dessous.

Wonder Woman 1984 est produit par Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones et Gal Gadot. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont producteurs exécutifs.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 4 juin 2020. Restez à l’affût des dernières nouvelles concernant Wonder Woman de Gal Gatot, Cheetah de Kristen Wiig et l’avenir de l’univers étendu DC!

DC Universe lance les affiches de personnages «Doom Patrol»

Parallèlement à la première du premier teaser pour Doom Patrol, DC Universe a également lancé une collection d’affiches de personnages pour chacun des membres de l’équipe peut-être la plus étrange de personnages à adapter sous forme d’action en direct pour DC Comics.

En particulier, ces nouvelles affiches de personnages mettent en évidence The Chief de Timothy Dalton, Crazy Jane de Diane Guerrero, Cyborg de Joivan Wade, Elasti-Woman d’April Bowlby, Negative Man de Matt Bomer et Robotman de Brendan Fraser. Ces affiches suivent chacune des designs uniques qui reflètent la nature de chaque personnage et taquinent également des personnalités uniques au sein du groupe.

Doom Patrol est une réinvention de l’un des groupes de super-héros les plus étranges de DC, qui comprend: Matt Bomer comme Larry Trainor / Negative Man, Brendan Fraser comme Cliff Steele / Robotman, April Bowlby comme Elasti-Woman, Diane Guerrero comme Crazy Jane, Joivan Wade comme Victor Stone / Cyborg et Timothy Dalton comme Dr. Niles Caulder / The Chief.

Voici le synopsis de l’émission:

«Doom Patrol trouvera les héros réticents dans un endroit qu’ils ne s’attendaient pas à être, appelé à l’action par Cyborg, qui leur vient avec une mission difficile à refuser, mais avec un avertissement difficile à ignorer: leur vie ne sera jamais, jamais être le même.”

Doom Patrol sera présenté le 15 février 2019 exclusivement sur DC Universe.

