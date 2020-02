Découvrez la bande-annonce de «Candyman», le remake écrit par Jordan Peele

Le genre d’horreur a connu un renouveau important ces derniers temps, grâce à de nombreux cinéastes qui mettent des idées différentes pour nous présenter des histoires complètement inédites. Au sein des gens qui font ça Nous avons Jordan Peele, qui nous a apporté de vrais bijoux de peur et de tension comme Get Out and Us, mais maintenant il a préparé l’un des projets les plus importants de sa carrière, Candyman.

Il s’agit remake du film culte de 1992 réalisé par Bernard Rose et inspiré de la nouvelle The Interdit de l’auteur britannique de renom, Clive Barke. Au-delà de montrer cette histoire à une toute nouvelle génération, L’idée de Peele était de faire une sorte de suite spirituelle à cette bande et dans le but d’honorer complètement ce complot, ou alors il semble avec le premier look officiel qui a été publié aujourd’hui.

Nous y voyons complètement la mythologie que Peele et la réalisatrice Nia DaCosta cherchent à projeter, puis nous montrent la colère et ce qui se passera dans cette nouvelle histoire. Tout commence par Yahya Abdul-Mateen II – que nous avons vu dans des séries et des films comme The Get Down, Baywatch, The Great Showman et Aquaman -, qui incarne un artiste qui cherche à découvrir la vérité sur Candyman, un être étrange avec un crochet au lieu d’une main qui apparaîtra si son nom est prononcé cinq fois devant un miroir.

Au fur et à mesure que la bande-annonce progresse Nous voyons comment cette entité prend le contrôle du protagoniste et perd sa raison, tout en le forçant à commettre beaucoup de choses –principalement des meurtres– cela vous fera vous demander qui c’est vraiment. Sans doute avec cette histoire, simple mais efficace, Jordan Peele nous surprendra à nouveau et nous soufflera la tête comme il le fait presque toujours.

Si vous voulez mourir de terreur et profiter d’une histoire pleine de tension, c’est l’option. Pendant Nous vous laissons la bande annonce d’après Candyman, qui sera diffusée le 12 juin dans toutes les salles du monde: