Découvrez la bande-annonce de la dernière saison de ‘Star Wars: The Clone Wars’

Depuis que George Lucas a commencé l’univers Star Wars en 1977, quelque chose était très clair pour nous, l’univers dans lequel cette histoire se déroule est extrêmement vaste et plein de personnages à explorer. DAprès la trilogie et les préquelles originales, un projet a émergé qui est devenu un favori des fans, The Clone Wars, Une série animée qui raconte les aventures des Jedi entre les épisodes 2 et 3 de la soi-disant guerre des clones.

En plus de voir Anakin Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Master Yoda, ils nous ont fait découvrir de nouveaux personnages comme Ahsoka Tano, qui nous a d’abord montré comme l’apprenti de la «force choisie», et à côté de lui, nous avons vu comment ils ont grandi Au final, le jeune Padawan se retire de l’ordre des Jedi après une série d’événements. Après 6 saisons, la série animée a pris fin.

Avec l’achat de Lucasfilm de Disney, il était évident qu’ils relanceraient Star Wars à travers de nouveaux films et séries (tels que les épisodes 7, 8, 9 et The Mandalorian) même si nous étions ravis de savoir que nous verrions des histoires déjà connues des fans, l’un d’eux The Clone Wars. Profitant du lancement de la plateforme maison de Mickey Mouse, Disney +, Il a été annoncé que cette série reviendrait pour une dernière saison.

On en savait peu sur l’histoire, mais Aujourd’hui, ils ont sorti la bande-annonce de la dernière saison et laissez-nous vous dire qu’elle a l’air spectaculaire. Depuis qu’on nous a montré le teaser, notre peau était enveloppée, mais avec ce look, il est très clair qu’elle aura une fermeture épique parce que Nous voyons le retour d’Ahsoka Tano dans The Clone Wars, qui en exil est confus par une vieille connaissance de tous, le diable Sith Darth Maul.

En plus de cela, Un autre point intéressant est que peu à peu nous assisterons à la colère et au courage d’Anakin Skywalker qui l’ont amené à tomber du côté obscur, une transformation qui culminera dans l’épisode 3, La revanche des Sith, lorsqu’elle cessera d’être la «force choisie» devenir le redoutable Dark Vador.

Sans plus en dire, Découvrez l’incroyable bande-annonce de la dernière saison de The Clone Wars, Quoi sortira le 21 février sur la plateforme de streaming: