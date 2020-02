Découvrez la bande-annonce de la deuxième saison de ‘Altered Carbon’ avec Anthony Mackie

L’année dernière, Netflix nous a surpris avec de nombreuses productions à succès, du suspense et de la terreur à la comédie et à la science-fiction. En parlant de ce dernier genre et d’ici 2020, nous aurons beaucoup de parcelles intéressantes, parmi eux Altered Carbon, qui est basé sur le roman de Richard K. Morgan et créé par Laeta Kalogridis qui a lieu en 2384 et où les humains ont développé la capacité de transférer leur conscience vers de nouveaux corps.

Après l’immense réception et le succès de la première partie, le géant du streaming l’a renouvelé pour une nouvelle saison qui sortira cette année et cela nous aura sûrement sur le bord du fauteuil ou du lit. Pour cette nouvelle livraison aura la présence de Anthony Mackie –Qui nous connaissons tous comme Falcon et le nouveau gardien du manteau de Captain America– en tant que protagoniste.

Comme si cela ne suffisait pas, Netflix vient de publier le premier aperçu de la deuxième saison de Altered Carbon et la vérité est qu’elle a l’air impressionnante. Dans le nous voyons Mackie comme le soldat Takeshi Kovacs –Qui dans la première saison a été joué par Joel Kinnaman–, qui Après 30 ans d’histoire originale, il revient à la recherche de son amour, Quellcrist Falconer. Mais évidemment, les choses ne seront pas si simples pour lui, car sur sa planète natale, il est recruté à nouveau avec l’intention de remplir sa mission.

Au milieu de tout ce voyage plein de technologie, nous verrons comment Kovacs sera persécuté pour son passé et sera chargé d’enquêter sur une série de meurtres brutaux, qui, à sa grande surprise, aura à voir avec lui et même son bien-aimé, à remettre en question qui est vraiment Quellcrist Falconer. Nul doute que cette partie nous laissera avec un œil carré et tous les amateurs de science-fiction vont l’adorer.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Découvrez l’incroyable bande-annonce de la deuxième saison de Altered Carbonqui set sera présenté le 27 février sur la plateforme: