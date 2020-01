Découvrez la bande-annonce de la troisième partie de «Chilling Adventures of Sabrina»

L’une des premières les plus importantes de Netflix ce mois-ci est la nouvelle saison de Chilling Adventures of Sabrina, en particulier après l’énorme succès qui a été les deux premières parties de la série. Depuis quelques mois, le géant du streaming avait partagé de petits aperçus de ce que nous verrons dans cet épisode nous remplissant de nombreuses questions et presque pas de réponses.

Après de nombreuses images et affiches promotionnelles, Netflix a finalement publié la bande-annonce officielle de la troisième partie, qui a vraiment l’air très bien. Et nous ne le disons pas simplement parce que dès les premières secondes nous entrons dans le monde magique de Sabrina et elle pour sa part s’enferne avec eux.

Non, ce n’est pas une blague parce que nous voyons comment la jeune sorcière plate entre dans ce monde sombre pour essayer de sauver son petit ami Nicholas Scratch des griffes de Lucifer, maître de l’enfer et père de Sabrina, bien que ce ne soient pas les obstacles qu’il devra franchir pour retrouver la paix.

Puisqu’il n’y a pas de roi dans les flammes éternelles, la fille devra prendre sa place et se battre pour lui avec un autre concurrent, le beau prince de l’enfer, Caliban. Au cas où tout cela ne suffirait pas à Sabrina pour divertir, ouUn cirque païen est venu dans la ville de Greendale pour la mettre en danger en essayant de ressusciter un ancien esprit maléfique. Il semble que les choses cette année ne seront pas faciles pour elle.

Pour la fortune de beaucoup, le casting d’origine reviendra pour cette nouvelle partie de la série, tenant notre protagoniste pour acquis Kiernan Shipka avec Gavin Leatherwood, Miranda Otto, Lucy Davis, Ross Lynch, Chance Perdomo, Jaz Sinclair, Lachlan Watson, Michelle Gomez et bien d’autres.

N’oubliez pas que la troisième saison de Chilling Adventures of Sabrina sera disponible sur la plateforme ce 24 janvier. Sans plus tarder, consultez la bande-annonce ci-dessous: