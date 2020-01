Découvrez la bande-annonce de «Locke & Key», la nouvelle série mystère et fantastique de Netflix

La première saison de The Umbrella Academy a été créée le 15 février 2019, une adaptation de la bande dessinée écrite par Gerard Way (My Chemical Romance) et Illustré par Gabriel Rodriguez. Et maintenant, une nouvelle œuvre de cet illustrateur brésilien arrivera à Netflix à travers une série originale. Il s’agit de Locke & Key, une production qui, à en juger par sa première bande-annonce officielle, plongera le spectateur dans un monde de mystère, magie, suspense et fantaisie, beaucoup de fantaisie.

Locke & Key nous présente trois frères dont le nom de famille est Locke, et qui déménagent dans une immense maison avec leur mère après la mort tragique de leur père. La maison, appelée Keyhouse, est un labyrinthe dans lequel son père vivait enfant, mais il garde des centaines de secrets derrière ses portes. D’abord, ils se retrouvent désorientés dans une si grande maison, mais en découvrant tous leurs espaces, ils font le lien avec la raison pour laquelle leur père a été assassiné.

Et donc, comme nous le voyons dans l’aperçu de Locke & Key, Le plus petit de la famille, Bode, découvre une clé avec un signe rare qui s’intègre parfaitement avec une porte qui n’a jamais été ouverte … et ce qui se passe, ouvre un monde où son âme se détache du corps. Dans toute la maison, il y a des clés cachées de ce type de quatre portes ouvertes, toutes cédant la place à un portail inconnu qui donnera accès à entités maudites qui recherchent le pouvoir des touches.

Les producteurs de Locke & Key sont Carlton Cuse et Meredith Averill, en charge du succès de grandes séries non seulement sur Netflix, mais aussi sur les chaînes. Par exemple, Cuse a travaillé au Lost and Bates Motel pendant qu’Averill s’occupait de The Haunting of Hill House. Cette combinaison pourrait donc être présente dans cette nouvelle série qui traite de la famille, du courage et de la présence d’entités étranges.

Locke & Key met en vedette un jeune casting dirigé par Darby Stanchfield, Jackson Robert Scott et Connor Jessup en tant que frères Locke nommés Nina, Bode et Tyler, respectivement. Bill Heck, Lysla De Oliviera, Thomas Mitchell Barnet, Griffin Gluck et Coby Bird font également partie de la distribution. Tous sont apparus dans diverses séries et films tels que Scandal, les deux épisodes de It, The Ballad of Buster Scruggs, American Vandal, American Crime et plus.

Locke & Key sortira le 7 février 2020 dans le cadre du catalogue Netflix. Ici, nous quittons la bande-annonce officielle de cette première saison pour voir si cela nous rend plus légers en attendant le deuxième épisode de The Umbrella Academy: