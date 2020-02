Découvrez la bande-annonce de «The French Dispatch» de Wes Anderson!

En 2020, nous avons préparé de nombreux films spectaculaires, qui nous feront manger du pop-corn chaque semaine et vivre dans des salles de cinéma. L’un de ces films est The French Dispatch, le nouveau film attendu de Wes Anderson., qui revient cette année pour nous apporter une toute nouvelle histoire et (comme presque toutes ses productions) est accompagné de beaucoup de stars.

Le 11e film d’Anderson nous racontera l’histoire d’un journal américain dans une ville fictive du 20e siècle en France, qui, après de nombreuses années, doit fermer, mais pas avant la publication d’un dernier numéro. Dans le ils raconteront beaucoup d’histoires par le biais de rapports, des vols dans le monde de l’art au mouvement étudiant français de 1968.

En parlant de la distribution, Anderson recrute de vieilles connaissances de ses films comme Bill Murray, Bob Balaban, Jeff Goldblum, Tilda Swinton, Lea Seydoux, Fisher Stevens et Owen Wilson, avec d’autres qui rejoignent l’univers fantastique du réalisateur comme Benicio del Toro, Timothée Chalamet et Elisabeth Moss.

Après nous avoir montré quelques images du film, Searchlight a sorti le premier trailer de The French Dispatch, qui n’a fait que nous hypersaniser encore plus. On y comprend mieux la relation entre les membres de la rédaction du journal, mais surtout cela nous fait voir quel sera le rôle de chacun des personnages dans l’intrigue.

Pour commencer, ils montrent le nom des histoires qui seront racontées dans le dernier numéro du journal: The Concrete Masterpiece qui suit les personnages d’Adrien Brody et Benicio del Toro et Revisions to a Manifesto avec Thimotée Chalamet et Lyna Khoudri. Visuellement c’est génial, comme toujours Wes Anderson s’occupe de chaque détail pour nous donner des scènes et des images dignes d’admiration.

Nous ferions mieux de ne pas leur en dire plus, Arrêtez ce que vous faites et regardez la bande-annonce de The French Dispatch, Le nouveau film de Wes Anderson qui sortira le 24 juillet dans les salles de cinéma du monde entier: