Découvrez la bande-annonce finale de la troisième saison de Westworld

Pour ce 2020, HBO prévoit de sortir quelques séries qui vont sans aucun doute nous exciter et nous garder sur le bord du siège. L’un d’eux est sans aucun doute Westworld, qui pendant près de six ans nous a montré l’une des intrigues les plus intéressantes du réseau de télévision, nous racontant tout un monde chaotique et futuriste.

Juste au moment où je terminais la série phare de la chaîne, Game Of Thrones, ils ont publié le premier aperçu officiel de la nouvelle partie de cette histoire, qui a montré la vie de l’humanité après les événements terribles et chaotiques de la dernière saison.

Le clip se concentre sur les nouveaux personnages présentés dans la première bande-annonce qu’ils ont montrée, tels que Caleb -interpreté par Aaron Paul– Qui est-ce un ouvrier frustré, un ouvrier chargé de la reconstruction de cet univers qui semble faire équipe avec Dolores (le personnage d’Evan Rachel Wood).

Mais bien sûr, rien ne peut être parfait et plus tard, ils nous montrent une bataille épique aux proportions colossales où nous voyons des visages déjà connus dans le monde de Westworld comme Jeffrey Wright et au même Tessa Thompson devant un nouveau robot de style Transformers.

Et enfin nous laissons le meilleur, une des grandes surprises pour ce nouvel épisode car on voit le retour de Maive, qui est envoyé – dans le plus pur style de Terminator – par Vincent Cassel trouver et tuer Dolores. Voilà comment l’avance se termine, avec les deux femmes face à face et montrant l’évidence, une énorme rencontre entre elles. Apparemment, le monde futuriste et presque apocalyptique de la série deviendra plus complexe et nous montrera toute la brutalité des colons pour survivre et vaincre les autres.

N’oubliez pas que La troisième saison de Westworld sera diffusée sur HBO le 15 mars et sans plus tarder, nous les laissons avec la bande-annonce finale: