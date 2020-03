Découvrez la bande-annonce officielle de la quatrième partie de «The Paper House»

Sans doute L’une des séries les plus importantes que Netflix a dans son catalogue est The Paper House, qui est tombé amoureux d’une histoire pleine de tension et de personnages attachants. Depuis sa sortie sur la plateforme, ce fut un succès, au-delà d’être une simple série c’est devenu un véritable phénomène mondiall, tellement il est devenu pendant un moment le contenu que plus de gens ont vu pendant le premier week-end de sortie, éloignant cet endroit de Stranger Things.

Bien sûr, avec tout le battage médiatique qu’il y avait pour le troisième versement, Netflix a commencé à planifier une prochaine partie et pendant quelques mois, nous avons eu la chance de vérifier certains détails, mais finalement et après avoir attendu un moment, nous avons un look officiel.

Comme vous vous en souviendrez, à la fin de la saison dernière, nos voleurs préférés étaient acculés. D’une part, Le professeur pensait que Rachel –Maintenant connue sous le nom de Lisbonne– avait été tué, bien que plus tard et en utilisant le même jeu psychologique qu’il se rendrait compte que ce n’était pas vrai, car la nouvelle inspectrice, Alicia Sierra, l’a prise en otage et il fera tout son possible pour lui révéler ce qui est maintenant son plus grand amour. Pendant que cela se produisait en La Banque d’Espagne n’allait pas bien non plus, car Nairobi a été tué par balle pour voir son fils au loin, nous laissant en suspens pour connaître l’issue de ce vol..

Et de quoi parle la quatrième partie?

Maintenant, au cours de ce trimestre, nous nous rendons compte qu’il ne sera pas facile pour Tokyo, Rio, Helsinki, Palerme et d’autres d’être victorieux. Dans le clip de plus de deux minutes, nous pouvons voir la couleur des fourmis à l’intérieur de la Banque d’Espagne, parce que la tension n’est pas seulement concentrée entre les voleurs et la police, parmi eux des tensions commencent à surgir qui mettent évidemment en danger l’énorme plan qu’ils ont, et Au cas où cela ne suffirait pas à vous ôter le sommeil, un gardien de banque se rebelle et fera la vie de l’équipe aux dés. Chaos, trahisons et beaucoup d’action est ce qui promet de nous donner cette nouvelle saison de la série la plus populaire en espagnol qui a la plate-forme.

Nous ne savons pas comment cela se terminera, mais nous sommes sûrs qu’ils nous maintiendront sur le bord de la chaise. Mieux vaut ne pas vous en dire plus, laisser ce que vous êtes et Découvrez ci-dessous la bande-annonce officielle de la quatrième partie de La casa de Papel, qui sera diffusée le 3 avril sur la plateforme: