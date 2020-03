Découvrez la bande-annonce officielle de ‘Soul’, le prochain film Pixar

Nous ne pouvons pas le nier, Pixar est l’une des sociétés leaders de l’industrie de l’animation qui, au fil des ans, nous a impressionnés par ses techniques réalistes mais surtout elle nous a volé le cœur avec des histoires si attachantes. Pour ce 2020, la société fondée par Steve Jobs revient à l’essentiel qui les caractérisait tellement depuis qu’ils sont entrés dans l’entreprise en 1995 avec le premier film Toy Story: raconter des intrigues qui nous attrapent, et nous l’avons vu récemment avec Onward mais ils nous présentent aussi Âme.

Depuis la présentation des premiers teasers de ce film en novembre de l’année dernière, les fans ont été ravis que Pixar ait lancé cette décennie en nous apportant des intrigues originales, en particulier après une tonne de suites dans ses franchises les plus réussies comme Toy Story, Cars, Finding Nemo. et The Incredibles, associés à d’autres films développant de nouvelles idées comme Coco en 2017. Cependant, Soul est l’une de ces idées risquées que nous aimons tant à voir, car même si elle contient des détails qui nous rappellent Inside Out, c’est quelque chose que nous n’avons honnêtement pas vu dans sa filmographie.

Dans la bande-annonce officielle de Soul, nous pouvons voir un peu mieux de quoi parlera ce film. L’histoire est centrée sur Joe Garner, professeur de musique et amateur de jazz qui, toute sa vie, a rêvé de former un groupe et de briller en tant que musicien dans ce genre difficile.. Un jour et après avoir impressionné un groupe de jazzmen au Half Note Club de New York, Ils l’invitent à jouer avec eux, ce qui l’excite bien sûr car il réalise enfin ce qu’il voulait tant.

Cependant – et comme tout dans la vie – les choses ne se passeront pas comme il le voudrait. Après être tombé dans un égout, L’âme de Garner se sépare de son corps et est transportée au “You Seminar”, un endroit où les âmes sont prêtes à retourner sur Terre. Là dans cette dimension, il en rencontre 22, une petite âme qui refuse de revenir et qui, avec Joe, découvrira l’importance de renouer avec toutes les choses que nous aimons et en même temps s’entraider pour se souvenir de leurs passions et ainsi retourner sur le chemin.

Visuellement – et comme presque toutes ses productions – c’est impressionnant. Comme si ce n’était pas assez intéressant, Jamie Foxx et Tina Fey seront chargés de donner vie aux personnages principaux de l’histoire, Joe et 22. Aussi, pour tous les mélomanes et les fans de Nine Inch Nails, Trent Reznor avec Atticus Ross composera la musique originale du film et avec Questlove – Batteur de The Roots – donnera vie à certains personnages, en particulier aux musiciens qui joueront avec Gardner.

Apparemment, Disney et Pixar prennent des risques en 2020 pour nous présenter une nouvelle histoire que nous voulons certainement apprécier sur grand écran. Mais nous ferions mieux de ne pas vous en dire plus, Découvrez la bande-annonce officielle de Soul ci-dessous, qui sortira dans les salles du monde entier le 19 juin: