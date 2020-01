Découvrez la dernière bande-annonce des derniers épisodes de “BoJack Horseman” de Netflix

L’une des meilleures séries télévisées d’aujourd’hui, est sur le point de se terminer le 31 janvier 2020. C’est BoJack Horseman, une production animée Netflix créée par Raphael Bob-Waksberg qui nous a présenté un cheval qui parle et un acteur qui a affronté (ou parfois pas) de sérieux problèmes sur la vie, les relations, l’amour et la simple existence avec sa signification.

A cette date, La plateforme de streaming publiera les derniers épisodes de BoJack Horseman dans sa sixième saison, qui était divisée en deux parties. Et maintenant, Netflix a publié la bande-annonce finale de ces derniers chapitres où nous voyons comment BoJack se réconcilie avec lui-même et avec son passé, mais pas nécessairement dans la façon dont nous pensons, c’est-à-dire à un moment où le plein bonheur vient dans nos vies, mais avec un message de paix et de pardon et que tout devrait continuer… (Peut-être que cela semble compliqué et ça l’est, mais la réalité est que BoJack Horseman est l’une des séries les plus réalistes et présente un cheval).

À la fin de la bande-annonce, dans laquelle nous voyons plusieurs personnages de la série comme Todd, la princesse Carolyn ou M. Peanutbutter, BoJack essaie d’effacer son nom écrit sur un tableau noir, “Professeur Horseman”, mais se rend compte que c’est un duvet indélébile: “Et c’est un sharpie” parce que le personnage ne peut pas effacer ses erreurs, mais les surmonter de différentes manières. Nous considérons que la fin de cette percée est l’exemple parfait de tout ce que BoJack Horseman a été tout au long de ses six saisons, une série animée pour adultes si réaliste que nous pouvons la comprendre comme la nôtre. Et c’est ici où réside sa grandeur …

«J’avais l’habitude de penser que toute ma vie était une performance, d’interpréter les gens que je voyais à la télévision, qui étaient en fait des projections d’écrivains et d’acteurs aussi foutus que moi. Je suis la copie de la tasse d’une personne«Dit BoJack. Comme nous l’avons mentionné, la fin de la série sera disponible dans le catalogue Netflix le 31 janvier 2020, et Ici, nous quittons la bande-annonce finale de ces huit derniers épisodes de cette grande série: