Découvrez la galerie du tapis rouge des Oscars 2020 de ComingSoon!

Avant la 92e cérémonie des Oscars de ce soir, toutes vos célébrités hollywoodiennes préférées ont été filmées sur le tapis rouge menant au Kodak Theater à Hollywood. Découvrez la sélection de ComingSoon.net de certaines des tenues les plus mémorables dans notre galerie ci-dessous! Branchez-vous sur ComingSoon.net pendant que nous couvrons les Oscars en direct!

La 92e cérémonie des Oscars, également connue sous le nom d’Oscars, sera pour la deuxième année consécutive sans hôte après la perte de Kevin Hart l’an dernier (École du soir) à la suite de quelques tweets controversés de l’acteur / comédien. La décision s’est avérée être un succès, car le spectacle s’est déroulé sans heurts sans se prolonger dans le temps et avec des performances musicales de Bradley Cooper et de Lady Gaga “Shallow” de Une star est née et des performances comiques de Tina Fey et Amy Poehler.

