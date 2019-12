Découvrez la mystérieuse bande-annonce de «La femme à la fenêtre» avec Amy Adams et Gary Oldman

Amy Adams sera de retour à l'été 2020 avec La femme à la fenêtre, un nouveau thriller psychologique réalisé par Joe Wright Il vient de sortir sa première bande-annonce officielle après quelques retards dans sa date de sortie. Comme nous pouvons le voir dans cet aperçu, Amy joue La Dre Anna Fox, psychologue agoraphobique, c'est-à-dire qu'elle a peur de quitter sa maison et d'être dans de grands espaces ouverts. Sans aucun doute, et à en juger par les images, Amy pourrait nous donner une autre de ses merveilleuses performances lors du développement Un profil psychologique perturbé pour votre personnage.

L'histoire de Femme, fenêtre atteint un point culminant lorsque Anna rencontre Jane, sa voisine. Un soir, Anna se rend compte que son "nouvel ami" a été brutalement agressé dans son appartement et peut-être tué par son mari. Lorsqu'il informe la police, des doutes commencent à surgir concernant d'éventuelles hallucinations et le fait que Jane, avec un autre visage et un autre corps, est vivante …

La femme à la fenêtre Il s'agit d'une adaptation du roman homonyme de A.J. Finn Comme nous l'avons mentionné, Le film met en vedette Amy Adams, qui apparaît aux côtés d'un casting de premier plan dirigé par Julianne Moore, Gary Oldman, Jennifer Jason Leigh, Brian Tyree Henry, Wyatt Russell et Anthony Mackie. Tracy Letts apparaît également en tant que thérapeute d'Anna Fox. Letts a également participé au scénario de ce film, comme elle l'a fait (écrire et agir) sur d'autres films cette saison comme Petites femmes et Ford contre Ferrari.

Il s'agit du premier film d'Amy Adams après deux grandes productions dans lesquelles sa performance a été acclamée. Il s'agit de Vice Adam McKay, un film pour lequel elle a été nominée aux Oscars comme actrice de soutien. Et le second est la série Objets tranchants de HBO dans lequel il donne vie à Camille Preaker, une journaliste aux problèmes d'alcool qui s'automutile dans le cadre d'un déséquilibre mental lié à son enfance et à la figure de sa mère. Pour cette série, Adams a été nominé pour la meilleure actrice de la mini-série des Emmy Awards et de nombreuses autres cérémonies.

Quant à Joe Wright, La femme à la fenêtre marquer son retour après Heure la plus sombre 2017, film nominé aux Oscars lors de la cérémonie de 2018 et qui a décerné à Gary Oldman le prix du meilleur acteur pour son interprétation de Winston Churchill. Wright quitte ainsi ses drames d'époque pour entrer dans les thrillers psychologiques et à suspense. Certains de ses plus grands films sont Orgueil et préjugés, expiation et Anna Karenina, tous les trois avec Keira Knightley.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=J0hTmzISOlQ (/ intégré)