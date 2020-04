Découvrez la réunion spéciale du casting de «La Niñera»!

Très bientôt, nous aurons une réunion très spéciale de l’une des séries les plus populaires des années 90. C’est vrai, la nana Fine rappelée, jouée par l’actrice Fran Drescher, rencontrera une partie de la distribution originale de “La Niñera” dans une réunion virtuelle émotionnelle, dans le but de nous donner un moment agréable au milieu de la quarantaine (et de l’inquiétude) que nous vivons tous en ce moment à cause de la coronavirus.

Propre Fran Drescher Il y a quelques jours, une surprise très spéciale a été annoncée par le casting de The Nanny, qui a fait penser aux fans qu’une nouvelle saison ou un épisode spécial de la série allait arriver.

Mais ce n’est pas ça, L’actrice a elle-même publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où elle prévoit que la surprise consiste en la distribution originale lisant le chapitre pilote de la série, tous connectés depuis leur domicile par appel vidéo sur la plateforme Zoom.

Vous avez demandé. Nous avons livré! Voici un aperçu de notre table pilote unique dans une vie sur @TheNannyTV. Vidéo complète à venir lundi 4/6! #PandemicPerformance #TheNanny pic.twitter.com/d1f9Mwgm5m

– Fran Drescher (@frandrescher) 3 avril 2020

Dans son poste, Fran Drescher montre un petit aperçu de la lecture virtuelle du chapitre et plus tard, il est annoncé qu’il sera diffusé lundi 6 avril prochain sur YouTube, sur la chaîne Sony Pictures.

“Le rire est le meilleur remède. Donc, en ces temps difficiles, Petah et moi avons pensé: «Ce ne serait pas génial si nous réunissions le casting original pour une lecture virtuelle du pilote?», A déclaré Drescher, faisant référence au co-créateur Peter Marc Jacobson.

Dans l’avance de Drescher, nous pouvons voir que la lecture seront présents par Charles Shaughnessy (Max Sheffield), Nicholle Tom (Margaret Sheffield), Daniel Davis (Niles), Renee Taylor (Sylvia Fine), Benjamin Salisbury (Brighton Sheffield), Rachel Chagall (Val Toriello), Zima (Grace Sheffield) ) et Lauren Lane (CC Babock).

“La Niñera” a été diffusé pour la première fois en 1993 et ​​une vie télévisuelle réussie de six ans a commencé à cette époque, jusqu’en 1999. Mais malgré le fait qu’il ait pris fin il y a 21 ans, il continue d’être l’un des plus connus et appréciés des fans, alors leur réunion virtuelle sera certainement très réussie.