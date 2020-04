Découvrez l’art conceptuel de Captain America 2 pour la sorcière écarlate d’Elizabeth Olsen

Andy Park a partagé un art conceptuel de Captain America: Civil War qui donne à la sorcière écarlate d’Elizabeth Olsen un look «obsédant».

Captain America: Civil War a été la deuxième apparition de Scarlet Witch d’Elizabeth Olsen, qui est depuis devenue l’un des membres les plus forts des Avengers. Scarlet Witch devrait jouer un rôle beaucoup plus important dans l’univers cinématographique Marvel, avec WandaVision et Doctor Strange dans le multivers de la folie.

De nombreux fans espèrent que nous finirons par voir Elizabeth Olsen porter un costume de sorcière écarlate plus précis. Sur la base du bref aperçu que nous avons vu de WandaVision, il semble que nous verrons un look plus comique pour Scarlet Witch sous une forme ou une autre. Sur Instagram, l’artiste conceptuel de Marvel Studios Andy Park a partagé un look «obsédant» pour Scarlet Witch de Captain America: Civil War et a dit ceci à propos de la pièce:

«Il s’agit d’un gros plan du concept que j’ai fait de Scarlet Witch pour Captain America: Civil War. J’allais “hanter” avec celui-ci. Quand je fais mes illustrations de conception, je veux généralement évoquer un sentiment. Je ne voulais pas que ce soit effrayant. Toujours aussi beau et frappant… mais obsédant. »

Vous pouvez voir l’art conceptuel de la sorcière écarlate d’Elizabeth Olsen ci-dessous!

Quel est votre look préféré pour Wanda Maximoff dans l’univers cinématographique Marvel? Sound-off dans la section commentaires ci-dessous!

Voici le synopsis officiel de WandaVision:

«WandaVision» de Marvel Studios mélange le style des sitcoms classiques avec l’univers cinématographique Marvel dans lequel Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et Vision (Paul Bettany) – deux êtres surpuissants vivant leur vie de banlieue idéale – commencent à soupçonner que tout n’est pas comme il semble.

Réalisé par Matt Shakman avec Jac Schaeffer comme scénariste en chef, WandaVision met en vedette Elizabeth Olsen comme Wanda Maximoff / Scarlet Witch, Paul Bettany comme The Vision, Teyonah Parris comme Monica Rambeau, Kat Dennings comme Darcy Lewis, Randall Park comme agent Jimmy Woo et Kathryn Hahn dans un rôle non divulgué.

WandaVision devrait arriver sur Disney Plus en décembre 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles sur l’univers cinématographique Marvel et abonnez-vous à notre chaîne YouTube!

