Découvrez le court-métrage de Maggie Simpson que Disney + sort depuis quelques heures!

Ce 19 avril est célébré la Journée mondiale des Simpsons, une date qui commémore depuis 2017 et qui est dédiée à la célèbre famille jaune qui depuis des années nous donne des milliers de moments de plaisir devant la télévision. De toute évidence, la date n’est pas quelque chose et vous en êtes conscient Disney +, qui pour le plus grand plaisir de tous les fans a sorti le court métrage sur Maggie Simpson pendant quelques heures. Ouah!

Comme vous le savez peut-être, début mars, la plateforme de streaming de la célèbre souris a annoncé que, Avant la première de Onward de Pixar, ils projetteraient un court métrage intitulé «Playdate With Destiny » qui serait réalisée par la plus petite de la famille Simpson et où l’on la voit lutter contre le destin (et son père) pour pouvoir voir un bébé qui lui vole son cœur.

Eh bien, via votre compte Twitter officiel, Disney + a publié le court-métrage de Maggie Simpson pour que tout le monde puisse en profiter sans abonnement. Bien sûr, ne pensez pas trop à la voir maintenant ou à la laisser pour plus tard, car le court ne sera disponible que pendant 24 heures (et il y en a plus de 12).

Ici on les laisse pour qu’ils ne perdent plus de temps à le chercher:

L’horloge commence maintenant! Pendant 24 heures, vous pouvez regarder Maggie Simpson dans “Playdate with Destiny” ici sur Twitter Twitter @DisneyPlus. pic.twitter.com/SfuUNQGVAQ – Disney + (@disneyplus) 19 avril 2020

Au-delà du jour que nous célébrons aujourd’hui, probablement La publication du clip d’animation est l’une des décisions prises par Disney + face à la pandémie de coronavirusParce que bien que beaucoup de gens aux États-Unis aient regardé le court-métrage dans les cinémas qui ont projeté Onward, en théorie, ils ne pouvaient le faire que pendant les deux semaines où le film était en salles, avant la fermeture des cinémas du pays voisin en raison de la pandémie de COVID-19.

Maintenant avec ce cadeau Disney + (qui, il y a un peu plus d’un an, est devenu propriétaire des Simpsons) Il n’y aura aucune excuse pour manquer la dernière première familiale de Springfield sur grand écran. Pensez-vous que nous pourrions voir du nouveau matériel The Simpsons à l’avenir?