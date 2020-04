Découvrez les 9 premières minutes de Bad Boys For Life!

Pour célébrer les débuts en ligne de la comédie d’action à trois volets, Sony Pictures a dévoilé les neuf premières minutes de Mauvais garçons pour la vie qui voit Will Smith (Roi Richard) et Martin Lawrence (Le Beach Bum) rugissant dans les rues de Miami. Le clip peut être visionné dans le lecteur ci-dessous et le film peut être acheté numériquement en cliquant ici!

CONNEXES: Bad Boys For Life Détails numériques et Blu-ray!

Mauvais garçons pour la vie apporte encore plus de rires et d’action passionnante en 4K Ultra HD, Blu-ray et numérique, avec plus de 50 minutes de fonctionnalités spéciales, y compris une fin alternative à l’épreuve de force finale à indice d’octane élevé du film, des scènes toutes nouvelles et étendues, des prises de vue et des bloopers, Oeufs de Pâques, un aperçu exclusif de la réalisation du film et un retour sur les trois premiers épisodes de la franchise à succès. Le DVD comprend des scènes étendues et alternatives, des bêtises et plus encore.

Les Bad Boys originaux, Mike Lowry (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence), sont de retour. Après une série d’assassinats et une tentative de mort, Mike convainc un Marcus hésitant de suspendre sa retraite et son partenaire une dernière fois. Ensemble, ils s’associent avec AMMO, la nouvelle division hotshot du Miami PD, pour vaincre le chef impitoyable du Cartel Aretas. Pour compléter le casting, Vanessa Hudgens (Spring Breakers), Alexander Ludwig (TV Vikings), Charles Melton (TV’s Riverdale), Paola Nuñez (télévision La purge), Kate del Castillo (Le livre de vie), l’artiste d’enregistrement primé Nicky Jam et le vétéran de la franchise Bad Boys Joe Pantoliano.

Mauvais garçons pour la vie a été produit par Jerry Bruckheimer, Will Smith et Doug Belgrad, exécutif produit par Chad Oman, Barry Waldman, Mike Stenson et James Lassiter et réalisé par Adil & Bilall.

Mauvais garçons pour la vie a une autonomie d’environ 124 minutes et est classé R pour sa forte violence sanglante, son langage tout au long, ses références sexuelles et sa courte consommation de drogues.

CONNEXES: Entrevue avec CS: ​​Adil El Arbi et Bilall Fallah sur la réalisation de Bad Boys For Life

MATÉRIAUX BONUS 4K ULTRA HD, BLU-RAY ET NUMÉRIQUES

Scènes étendues et alternatives (y compris une fin alternative)

Outtakes & Bloopers

Ride or Die: Making Bad Boys for Life

Partners in Crime: dans les coulisses

Il est temps: passez par 25 ans d’histoire des Bad Boys avec le producteur Jerry Bruckheimer, le casting et l’équipe

Oeufs de Pâques: les réalisateurs Adil et Billal nous font visiter quelques-uns des oeufs de Pâques et rappellent des films précédents de Bad Boys

Et plus

MATÉRIAUX DE BONUS DVD

Scènes étendues et alternatives

Outtakes & Bloopers

Et plus