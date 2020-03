Découvrez les aliments qui vous aideront à rester en forme et à prévenir Covid-19

Bien qu’il n’ait pas été scientifiquement prouvé qu’il existe des aliments préventifs contre le coronavirus, ces aliments renforceront vos défenses et vous aideront à rester en meilleure santé.

21 mars 2020

Agrumes

La vitamine C est un excellent allié du corps humain pour prévenir les maladies. Les fruits qui contiennent un haut degré de vitamine C sont les oranges, les mandarines ou même le melon et les fraises. On le trouve également dans les tomates, les épinards et les poivrons.

Yaourt

Le yogourt est excellent pour prévenir les maladies respiratoires, grâce à son composant clé appelé «probiotique». De plus, il aide également à la régénération de la flore intestinale.

Des aliments qui élèveront vos défenses

Poisson

Le poisson a un pourcentage élevé de vitamine D, qui est un élément essentiel pour l’homme. Cette riche vitamine se trouve dans les poissons comme les sardines, le saumon ou le thon.

L’ail

L’ail est considéré comme un antibiotique naturel grâce à son composant “allicine” idéal.

