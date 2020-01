Découvrez les avantages de la graine de lin pour vos cheveux et ayez une belle apparence!

Les graines de lin sont riches en vitamines et minéraux, notamment en raison de la forte teneur en acides gras tels que les oméga 3.

C’est pourquoi il est considéré comme l’un des aliments d’origine végétale les plus efficaces, car il profite non seulement à l’intérieur du corps mais aussi à l’extérieur.

Avantages des graines de lin pour les cheveux

Si vous souffrez de perte de cheveux

Il est conseillé de prendre une petite cuillerée de graines de lin à jeun.

Pour la croissance des cheveux

Faire bouillir les graines, jusqu’à obtenir un mélange de pâte. Ensuite, enduisez le cuir chevelu en le massant doucement, vous verrez que bientôt vous accélérerez la croissance des mèches de cheveux, les rendant plus fortes, plus épaisses et plus saines.

Retirez les fourches

Empêche et répare les pointes fourchues et les cheveux cassants!

Un autre avantage offert par la graine de lin est qu’elle a la propriété d’agiter les cheveux bouclés et d’apaiser les frisottis des cheveux en difficulté.