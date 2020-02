Découvrez les bienfaits du vinaigre dans vos cheveux et fabriquez ce masque efficace!

Avantages du vinaigre dans les cheveux

Il aide à combattre la saleté de la racine à la pointe, nettoyant complètement le cuir chevelu.

Il vous donnera un éclat durable et éliminera également complètement toute accumulation de produit dans vos cheveux.

Empêche et élimine les pellicules.

Il vous aidera à contrer les frisottis, laissant vos cheveux lisses et soyeux.

Tuez et prévenez les lentes et les poux.







Renforcez vos cheveux avec du vinaigre!

Apprenez à faire ce masque capillaire au vinaigre fait maison

La première chose à faire est de diluer le vinaigre dans l’eau, mais attention, l’eau et le vinaigre doivent être à parts égales.

Ajouter une cuillère à soupe de jus de citron au mélange et bien mélanger.

Appliquez le mélange sur votre cuir chevelu et massez pendant 10 ou 15 minutes.

Au fil du temps, rincez abondamment et retirez le produit avec beaucoup d’eau, afin d’éviter les traces de vinaigre. Vos cheveux vous remercieront et vous verrez de très bons résultats.







